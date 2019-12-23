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Doktorclub Awards’tan YANINDAYIZ Derneği’ne özel ödül

YANINDAYIZ Derneği, Doktorclub Awards tarafından bu yıl üçücüsü düzenlenen 'Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’ töreninde, Özel Ödül ile onurlandırıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Doktorclub tarafından, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı ve Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi bilimsel işbirliğiyle düzenlenen ‘Doktorclub Awards 2019 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' töreni İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Her yıl “sağlıklı toplum” için uğraş veren bir kişi, kurum ya da kuruluşa verilen Özel Ödül’ün bu seneki sahibi YANINDAYIZ Derneği oldu. Dernek adına ödülü, kurucu üyelerden Dr. Alper Hasanoğlu ile birlikte alan YANINDAYIZ Kurucu Başkanı Nur Ger, teşekkür konuşmasında; “Derneğimiz 41 erkek üyenin inisiyatifiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında tesis etmek amacıyla kuruldu. Bizler, kadınlara verdiği destekle sadece Türkiye değil tüm dünyadaki erkek liderlere örnek olan Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ilerliyoruz. Sağlıklı ve gelişmiş bir toplumun, onu oluşturan kadın ve erkeklerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması koşuluyla mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu sebeple, aldığımız ödülün anlamı bizim için çok büyük” dedi.

Doktorclub Awards 2019 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri’ne bu yıl 187 başvuru yapıldı. Bunlar arasından, jürinin değerlendirmesi sonucunda finale kalan adayların başvuruları 20 bin hekimin oylamasına sunuldu. Kazananlara ödülleri; doktorlar, akademisyenler, özel, kamu sağlık kurum/kuruluş yöneticileri, sağlık profesyonelleri, basın mensupları ve sağlık endüstrisi temsilcilerinden oluşan yaklaşık bin davetlininkatıldığı törende takdim edildi.
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Bugün 11:28 TSİ - Sağlık

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