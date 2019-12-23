Danla Bilic Takipçisini İfşa Etti! Sosyal Medya Sallandı

Geçen hafta badem göz ameliyatı olan ünlü YouTuber Danla Bilic, dün bir açıklama altına imza atarak, kafasında dikişler bulunduğunu; bu sebep dolayısıyla da saçlarının belirli bir bölgesine boya süremediğini anlattı. Badem göz ameliyatı olduğuyla ilgili iddialara da olumlu yanıt veren Danla, bir takipçisinden aldığı küfürlü mesajı ifşaladı.

"Kafamdan Yaptılar"

Instagram hesabında 4 milyonluk büyük bir takipçi kitlesine ulaşmayı başaran Danla Bilic, dün akşam saatlerinde Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yapıp; yasak olmasına rağmen alkol kullandığını ve bundan dolayı yüzünde ödem meydana geldiğini anlattı.

Geçirdiği badem göz operasyonuyla ilgili de bilgi aktarımında bulunan Danla Bilic, saçları evde kendinin boyadığını, normalde saç boyamasının da 1 ay boyunca yasak olduğunu; kafasındaki dikişlere hiç dokunmadığını hala sarı renkli olduğunu aktardı. Ameliyatta kafasını açıp, oradan çektiklerini dile getiren Bilic, "evet, yaptırdım bunu" diyerek de cümlelerini bu konuda noktalad.

Takipçisini İfşa Etti

Bu açıklamalar sonrasında takipçilerinden aldığı mesajları paylaşan ünlü YouTuber Danla Bilic, bir erkek takipçisinden aldığı küfürlü mesajı ifşaladı. Bilic söz konusu mesajı "çok ayıp" yazısı ekleyerek ifşaladı.

Dudak İçi Dövmesi

YouTube kanalında yayınladığı bir videosunda samimi itiraflarda bulunan Danla Bilic, sürekli alkol kullandığını ve artık bu sebeple alkolik olduğunu aktarmıştı. Geçen ay dudağının içine "Help" yazılı bir dövme yaptıran Bilic, bu dövmesiyle de büyük dikkat çekmişti.

Danla Bilic Kimdir?

5 Ekim 1994'de Kütahya'da hayata gözlerini açan Danla Bilic, Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmekte olup, okulu sürekli uzatmaktadır. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir olan, Bilic, YouTube üzerinde yayınladığı makyaj videolarıyla ünlü olmuş ve oldukça büyük bir kitlenin sevgisini kazanmıştır.

Samimi ve oldukça doğal olan kişiliğiyle YouTube'da oldukça kısa süre içerisinde 1 milyon takipçi sayısına ulaşmayı da başarmıştır.