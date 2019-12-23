Kolesterole ve kansızlığa iyi gelen acı karışım

Maraş mutfağının acı biberi hem sofralarımıza lezzet katıyor hem de şifa dağıtıyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Sektörel Eşleşmeler’ programına katılan doğal tıp alanında yaptığı çalışmalar ile tanınan beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç maraş biberi ile yapılan birbirinden faydalı tarifleri hem anlattı hem de uygulamalı olarak gösterdi.

Kahramanmaraş ve çevresinde yetiştirilen şehrin ekonomisine önemli katkılar sunan maraş acı biberi aynı zamanda şifa kaynağı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kente özgü tatların sergilendiği ‘Sektörel Eşleşmeler’ programına katılan Dr. Ender Saraç da bin derde deva maraş biberinden yapılan romatizmaya iyi gelen ağrı kesici merhemden kolesterol düşürücü macuna kadar birçok tarif paylaştı.

Etkinlikte romatizmaya iyi gelen ağrı kesici merhem tarifi veren Saraç, bu müthiş bitkinin sadece romatizmaya değil, eklem ağrılarına ve kansızlığa da çok iyi geldiğini belirtti. Saraç sözlerine şöyle devam etti: “ Toz maraş biberi, 1 yemek kaşığı emilimi en iyi olan susam yağı ve 1 çay kaşığı güçlü bir ağrı kesici niteliğindeki karanfil yağını karıştırarak merhem haline getiriyoruz. Özellikle kış aylarında yaşadığımız eklem ağrıları ve romatizma için ağrı olan bölgeye sürerek şifa bulabilirsiniz.”

Yine kolesterolden şikayet eden kişiler için macun tarifi de ekleyen Saraç; “100 gr Maraş biberini, 100 gr bağışıklık sistemi koruyucu yulaf ezmesi, 10 diş dövülmüş sarımsak, 3 yemek kaşığı maraş kekiği, C vitamini deposu 2 limon ve 3 çay bardağı zeytin yağı ile birleştirerek elde edilen macunu sabah akşam 1 talı yenildiğinde kalp sağlığını korurken, kolesterolü de düşürdüğünü. Sonrasında ise bol sıcak suyun içilmesi gerektiğini” dile getirdi.