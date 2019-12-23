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Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti: Hayranları Yasta!

Yerel bir televizyon kanalına konuk olarak katılarak seslendirdiği "Cinnet" isimli şiiriyle birlikte akıllara kazınan sinema oyuncusu ve şair olan Ercan Kont, tedavi altında olduğu özel huzurevinde yatağında ölü olarak bulundu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Adanalı tiyatro ve sinema oyuncusu olan; aynı zamanda da şairlik yeteneğine sahip Ercan Kont, kaldığı bir özel huzurevinde; yatağında ölü bir şekilde bulundu. Yaşının 77 olduğu öğrenilen Kont, bir yerel televizyon kanalında okuduğu "Cinnet" isimli şiiriyle birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Kalp Krizi Ya da Alzheimer

50 yıldan daha uzun süreden beri sayısız tiyatro oyunu ve sinema filminde oyunculuğunu konuşturan Kont, yazdığı şiirlerle de oldukça beğeni toplamayı başarmıştı. Kısa süre önce Alzheimer hastalığına yakalanan Kont, merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yer alan bir özel huzurevinde kalıyordu. Dün gece yarısında Kont'un cansız bedeni yatağında bulundu.

Yaklaşık olarak 4.5 yıl önce bir yerel televizyon programına katılarak seslendirdiği "Cinnet" isimli şiirle birlikte sosyal medyada büyük etki uyandıran Ercan Kont'un cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ercan Kont'un, ya kalp krizi ya da Alzheimer'dan dolayı hayatını kaybettiiği tahmin ediliyor. Yapılan otopsi sonrasında ölüm sebebi netleşecek.

Ercan Kont Kimdir?

Adana'da 1942 yılında hayata gözlerini açan Ercan Kont, Edebiyat ve şiirlerle adından bahsettirse de aslında bir tiyatro oyuncusudur. Öğrenci olduğu esnada Adana Şehir Tiyatrosu'nda rol alan Kont, 1964 - 1965 tiyatro sezonunda Adana Belediye tiyatrosu tarafından sahnelenen Shakespeare'in Othello'sunda figüran olarak sanat hayatına atılan Kont, çok sayıda oyunda rol aldı. Adana Halk Tiyatrosu Kurucusu olan Ercan Kont, 1980 yılında Adana Belediyesi şehir tiyatrosunun yeniden kuruluşuna katılım gerçekleştirdi ve burada tiyatro müdürü oldu. Bu görevden emekli olmasının ardından tüm özel gün, geceler, festival gibi etkinliklerin 1 numaralı sunucusu oldu.

77 yaşında hayatını kaybeden Kont'un birkaç yıl önce bir yerel televizyon programında seslendirdiği Cinnet isimli şiirini okuma şekli sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenilmiş ve paylaşım rekorları kırmıştı. İşte Kont'un o şiiri...

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