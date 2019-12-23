​Türkiye fırsat günlerinde online alışverişi sevdi

Mağazaların belirli dönemlerde büyük oranlarda indirimlerle uyguladığı özel kampanyalar, tüketici ve satıcı için değerli fırsatlar sunuyor. Ülkemizde son yıllarda giderek daha fazla ilgi gören özel indirim günleri, farklı ürün gruplarında önemli miktarlarda satış hacmi oluşturuyor.

Satıcıların fırsat günlerinde uyguladığı kampanyalar, kozmetikten elektroniğe pek çok alanda satışların artmasını sağladı. Tüketici bütçesine uygun olarak beklentilerini karşılarken, bu kampanya dönemleri mağazaların da yıl sonunda kâr açıklarını kapatmasına yardımcı oldu.

Dijital dünyada finansal tabana yayılımı sağlayan önde gelen fintek şirketi iyzico, bireysel ve kurumsal müşterilerinin verilerinden yola çıkarak 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasındaki fırsat günlerinin alışveriş alışkanlıklarını nasıl şekillendirdiğini ortaya koydu.

iyzico’nun verilerine göre fırsat günleri alışverişin en yoğun olduğu dönemler oldu. Bu doğrultuda alışveriş ve ödeme alışkanlıkları hacim ve işlem adedi bakımından değişiklik gösterdi.

Fırsat günlerini kadınlar daha iyi değerlendirdi

iyzico verilerine göre ürün alan tüketicilerin sayısı 2018’e oranla %54 artış gösterdi. Alışveriş oranlarında baskın gelen taraf ise kadınlar oldu. Kadınlar, alışveriş yapanların %69’unu oluştururken erkekler %31’ini oluşturdu ki bu durum, kadınların erkeklerden iki kat fazla ürün satın aldığını ortaya koyuyor.

Bununla birlikte erkekler kadınlardan daha pahalı ürünleri tercih etti. Ortalama sepet tutarı 270 TL olan erkek müşteriler, alışverişlerini 12.00’de yaparken, kadınlar akşam saatlerini tercih etti.

En çok tekstil ve hazır giyim sektörü tercih edildi

iyzico tarafından açıklanan istatistiklere göre fırsat günlerinde en çok giyim, ayakkabı ve aksesuar alışverişi yapıldı. Bunları takip eden sektörler ise hizmete mobilya, kozmetik ve oyun oldu. Sepetteki ürün sayısında spor eşyaları baskın çıktı. Spor eşyalarını hobi ürünleri ve kitaplar takip etti.

Mobil alışverişte kayda değer artış gözlendi

2018 fırsat günleri ile 2019 fırsat günleri verilerine göre 2019’da mobil alışverişte %4 oranında artış oldu. Bununla birlikte sepet tutarı en yüksek olan alışveriş yöntemi, bilgisayarlar üzerinden yapılan online alışveriş oldu. Bilgisayarlar üzerinden yapılan alışverişte ortalama sepet tutarı 410 TL iken mobil cihazlar kullanılarak yapılan alışverişte bu tutar 170 TL oldu.

Bu yıl Güneydoğu Anadolu daha çok alışveriş yaptı

2019’da geçen seneye göre bölgeler arasındaki alışveriş oranlarında da önemli farklılıklar oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde alışveriş oranı %15, Akdeniz’de %9 oranında artış gösterdi.

İndirime ilk giren daha çok kazandı

2018’de düzenlenen fırsat günlerinde olduğu gibi, 2019’da da en çok alışveriş Efsane Cuma’da yapıldı yani erken Fırsat günleri özelinde bakıldığında, Efsane Cuma’da alışveriş oranı %48, Siber Hafta Sonu’nda %32, Siber Pazartesi’de ise %20 oldu.