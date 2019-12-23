İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (24-29 Aralık)

Kasaplığın Elkitabı, Cevahir Salon 1’de

6 Haziran 1944 günü Normandiya Çıkarması sırasında savaş bütün şiddetiyle devam ederken Arromanches'daki bir at kasabındaki bir kasabın kızlarını evlendirmeye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki çocuklarını toplayıp düğün yapmaya çalışmasını anlatan oyunda Selçuk Kıpçak, Ahenk Demir, Ahmet Dizdaroğlu ve kalabalık bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

Yazan: Boris Vian

Çeviren: Ayberk Erkay

Yöneten: Burak Karaman

Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Müzik: Tunay Uzuner

Müzik Çalıştırıcısı: Tunay Uzuner

Koreografi: Filiz Dursunoğlu

Dövüş Koreografisi: Ali Atilla Şendil

Oyun 19 Ocak Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1’de temsillerine devam edecek.

Hanımefendi’nin Ziyareti, Mecidiyeköy Büyük Sahnede

Avrupa’nın kalbinde uzun süredir ekonomik sıkıntı çeken bir kasabaya yıllar önce orayı terk etmiş olan Bayan Zahanasyan, bir milyoner olarak gelir. Kasaba halkına bağışlayacağı 1 MİLYAR karşılığında eski hesapları kapatmak için adaletin yerine getirilmesi şartını koşar. Bu andan itibaren kasabada Avrupa’nın temsil ettiği tüm entelektüel, hümanizmacı düşünce sarsılmaya başlar. Çünkü pazarlık bir anlamda tüm bunlardan vazgeçmeyi öngörmektedir.

Gönen Aykaç, Can Gürzap, Uğur Keleş, Mutlu Güney, Mahmut Gökgöz, Erhan Tuna, Oğuz Tunç, Zeliha Güney, Tayfun Sav, Mürsel Yaylalı, M. Coşkun Ülgen, Murat Yatman, Burak Çağlar, Nurettin Özşuca, Burhan Yıldız, Dinçer Simsar, Ece Sarıçoban, Emre Çebi, Cenk Dinçsoy, Eren Özyalçın, Melis Özpaça, Kamil Gençtürk, Mehmet Emin Önal, Fevzi Erden, Nur Merve Akdemir, Özge Aktaş, Selvin Konuk, Şimal Kepçeli’nin rol aldığı oyun Mecidiyeköy Büyük Sahnede 5 Ocak Pazar gününe kadar izlenebilir.

Yazan: Friedrich Dürrenmatt

Çeviren: Kemal Bekata

Yöneten: Can Gürzap

Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç

Işık Tasarımı: İ. Önder Arık

Müzik Danışmanı: Gaye Çağlayan

Koreografi: Alpaslan Karaduman

Dramaturg: Selen Korad Birkiye

Bir Nefes Dede Korkut, Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede

Geçmişten bugüne birlikte yaşamın bilincini aktaran Dede Korkut hikayeleri Gökçe Kurt Elitez’in yorumunda seyirciye müzik, dans ve hikaye anlatıcılığı unsurlarıyla görsel ve işitsel bir şölen yaşatıyor. Gökçe Kurt Elitez, Ziya Serkan Doğan, Fuat Yıldız, Bahri Çakır’ın rol aldığı anlatı 29 Aralık Pazar gününe kadar Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede temsillerine devam edecek.

Yazan: Anonim

Yöneten: Gökçe Kurt Elitez

Dekor & Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan

Işık Tasarımı: Önder Ay

Müzik: Fuat Yıldız, Bahri Çakır

Koreograf: Alpaslan Karaduman

Dramaturgi: Canan Kırımsoy

Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Üsküdar Tekel Sahnesinde

Birinci ve ikinci dünya savaşı arasında, ABD’de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesini anlatan oyunda karakterlere Çiğdem Aygün, Deniz Danışoğlu, Merve Şeyma Zengin, Ezgi Erdilek, Refiye Genç, Ilgın Arslan, Okan Değirmenci, Tuğçe Aksum, Kerem Tanık, Ebru Terzi, Esra Balaban, Begüm Mısırlı, Oğuz Edis, Batıkan Köleoğlu ve Hasan Ali Yıldırım hayat veriyor. Oyun 29 Aralık Pazar gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.

Yazan: Karden Kasaplar

Yöneten: Laçin Ceylan

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Dekor Tasarımı: Gökhan Yücesal

Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan

Müzik: Yıldırım Arıcı

Makyaj Tasarımı: Murat Polat

Koreografi: Tuğçe Tuna

Kendi Gök Kubbemiz, Üsküdar Stüdyo Sahnede

Kendi Gök Kubbemiz’de Yahya Kemal'in dizelerinde hayat bulan eski ve yeni, doğu ve batı, vatan ve İstanbul sevgisi ve insana dair her tür özlem, aşk ve ölüm temaları ile geçmişe bir yolculuk yapılıyor.

Yazan: Yahya Kemal Beyatlı, Sönmez Atasoy

Yöneten: Okday Korunan

Dekor & Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen

Işık Tasarımı: İ. Önder Arık

Müzik: Timur Selçuk

Kendi Gök Kubbemiz oyunu, Üsküdar Stüdyo Sahnede 28 Aralık Cumartesi gününe kadar izlenebilir.

Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye”, Garibaldi Sahnesinde

Büyük yazar Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek, onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız…

Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” 26-27-28 Aralık tarihlerinde Garibaldi Sahnesinde izlenebilir.

Yazan: Sait Faik Abasıyanık

Uyarlayan: Savaş Dinçel

Yöneten: Ozan Uçar

Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran

Işık Tasarımı: Serhat Akın

Müzik: Oktay Köseoğlu

Aziz Dostum Çehov, Zeytinburnu Sahnesinde

Anton Çehov’un Tütünün Zararları, Bir Evlenme Teklifi ve Ayı adlı kısa oyunlarından oluşuyor. Bir Evlenme Teklifi evlenme arzusundaki bir kadının takıntılarını ve bir türlü iletişim ortamı bulamadığı eş adayıyla yaşadığı münakaşaları; Tütünün Zararları baskın bir eş tarafından otuz üç yıl istemediği bir hayat yaşayan adamı; Ayı ise bir kadınla erkeğin alacak meselesi yüzünden nefretle başlayan ilişkilerinin aşka dönüşmesini anlatıyor.

Yazan: Anton Çehov

Çeviren: Yılmaz Gruda

Yönetmen: Zafer Algöz

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç

Işık Tasarımı: Birol Gezici

Aziz Dostum Çehov 27-28-29 Aralık tarihlerinde Zeytinburnu Sahnesinde izlenebilir.