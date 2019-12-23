İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (24-29 Aralık)

Kasaplığın Elkitabı, Cevahir Salon 1’de
6 Haziran 1944 günü Normandiya Çıkarması sırasında savaş bütün şiddetiyle devam ederken Arromanches'daki bir at kasabındaki bir kasabın kızlarını evlendirmeye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki çocuklarını toplayıp düğün yapmaya çalışmasını anlatan oyunda Selçuk Kıpçak, Ahenk Demir, Ahmet Dizdaroğlu ve kalabalık bir oyuncu kadrosu bulunuyor.
Yazan: Boris Vian
Çeviren: Ayberk Erkay
Yöneten: Burak Karaman
Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor
Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Müzik: Tunay Uzuner
Müzik Çalıştırıcısı: Tunay Uzuner
Koreografi: Filiz Dursunoğlu
Dövüş Koreografisi: Ali Atilla Şendil
Oyun 19 Ocak Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1’de temsillerine devam edecek.
Hanımefendi’nin Ziyareti, Mecidiyeköy Büyük Sahnede
Avrupa’nın kalbinde uzun süredir ekonomik sıkıntı çeken bir kasabaya yıllar önce orayı terk etmiş olan Bayan Zahanasyan, bir milyoner olarak gelir. Kasaba halkına bağışlayacağı 1 MİLYAR karşılığında eski hesapları kapatmak için adaletin yerine getirilmesi şartını koşar. Bu andan itibaren kasabada Avrupa’nın temsil ettiği tüm entelektüel, hümanizmacı düşünce sarsılmaya başlar. Çünkü pazarlık bir anlamda tüm bunlardan vazgeçmeyi öngörmektedir.
Gönen Aykaç, Can Gürzap, Uğur Keleş, Mutlu Güney, Mahmut Gökgöz, Erhan Tuna, Oğuz Tunç, Zeliha Güney, Tayfun Sav, Mürsel Yaylalı, M. Coşkun Ülgen, Murat Yatman, Burak Çağlar, Nurettin Özşuca, Burhan Yıldız, Dinçer Simsar, Ece Sarıçoban, Emre Çebi, Cenk Dinçsoy, Eren Özyalçın, Melis Özpaça, Kamil Gençtürk, Mehmet Emin Önal, Fevzi Erden, Nur Merve Akdemir, Özge Aktaş, Selvin Konuk, Şimal Kepçeli’nin rol aldığı oyun Mecidiyeköy Büyük Sahnede 5 Ocak Pazar gününe kadar izlenebilir.
Yazan: Friedrich Dürrenmatt
Çeviren: Kemal Bekata
Yöneten: Can Gürzap
Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor
Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç
Işık Tasarımı: İ. Önder Arık
Müzik Danışmanı: Gaye Çağlayan
Koreografi: Alpaslan Karaduman
Dramaturg: Selen Korad Birkiye
Bir Nefes Dede Korkut, Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede
Geçmişten bugüne birlikte yaşamın bilincini aktaran Dede Korkut hikayeleri Gökçe Kurt Elitez’in yorumunda seyirciye müzik, dans ve hikaye anlatıcılığı unsurlarıyla görsel ve işitsel bir şölen yaşatıyor. Gökçe Kurt Elitez, Ziya Serkan Doğan, Fuat Yıldız, Bahri Çakır’ın rol aldığı anlatı 29 Aralık Pazar gününe kadar Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede temsillerine devam edecek.
Yazan: Anonim
Yöneten: Gökçe Kurt Elitez
Dekor & Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan
Işık Tasarımı: Önder Ay
Müzik: Fuat Yıldız, Bahri Çakır
Koreograf: Alpaslan Karaduman
Dramaturgi: Canan Kırımsoy
Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Üsküdar Tekel Sahnesinde
Birinci ve ikinci dünya savaşı arasında, ABD’de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesini anlatan oyunda karakterlere Çiğdem Aygün, Deniz Danışoğlu, Merve Şeyma Zengin, Ezgi Erdilek, Refiye Genç, Ilgın Arslan, Okan Değirmenci, Tuğçe Aksum, Kerem Tanık, Ebru Terzi, Esra Balaban, Begüm Mısırlı, Oğuz Edis, Batıkan Köleoğlu ve Hasan Ali Yıldırım hayat veriyor. Oyun 29 Aralık Pazar gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.
Yazan: Karden Kasaplar
Yöneten: Laçin Ceylan
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Dekor Tasarımı: Gökhan Yücesal
Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan
Müzik: Yıldırım Arıcı
Makyaj Tasarımı: Murat Polat
Koreografi: Tuğçe Tuna
Kendi Gök Kubbemiz, Üsküdar Stüdyo Sahnede
Kendi Gök Kubbemiz’de Yahya Kemal'in dizelerinde hayat bulan eski ve yeni, doğu ve batı, vatan ve İstanbul sevgisi ve insana dair her tür özlem, aşk ve ölüm temaları ile geçmişe bir yolculuk yapılıyor.
Yazan: Yahya Kemal Beyatlı, Sönmez Atasoy
Yöneten: Okday Korunan
Dekor & Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Işık Tasarımı: İ. Önder Arık
Müzik: Timur Selçuk
Kendi Gök Kubbemiz oyunu, Üsküdar Stüdyo Sahnede 28 Aralık Cumartesi gününe kadar izlenebilir.
Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye”, Garibaldi Sahnesinde
Büyük yazar Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek, onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız…
Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” 26-27-28 Aralık tarihlerinde Garibaldi Sahnesinde izlenebilir.
Yazan: Sait Faik Abasıyanık
Uyarlayan: Savaş Dinçel
Yöneten: Ozan Uçar
Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor
Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran
Işık Tasarımı: Serhat Akın
Müzik: Oktay Köseoğlu
Aziz Dostum Çehov, Zeytinburnu Sahnesinde
Anton Çehov’un Tütünün Zararları, Bir Evlenme Teklifi ve Ayı adlı kısa oyunlarından oluşuyor. Bir Evlenme Teklifi evlenme arzusundaki bir kadının takıntılarını ve bir türlü iletişim ortamı bulamadığı eş adayıyla yaşadığı münakaşaları; Tütünün Zararları baskın bir eş tarafından otuz üç yıl istemediği bir hayat yaşayan adamı; Ayı ise bir kadınla erkeğin alacak meselesi yüzünden nefretle başlayan ilişkilerinin aşka dönüşmesini anlatıyor.
Yazan: Anton Çehov
Çeviren: Yılmaz Gruda
Yönetmen: Zafer Algöz
Dekor ve Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç
Işık Tasarımı: Birol Gezici
Aziz Dostum Çehov 27-28-29 Aralık tarihlerinde Zeytinburnu Sahnesinde izlenebilir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz