Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:54 TSİ- Kültür - Sanat G: Bugün 14:36 TSİ

Sonbahara Son Güller seyircinin büyük ilgisini gördü

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2019-2020 sezonunda Garibaldi Sahnesinde düzenlediği “Pazar Okumaları” seyircilerin büyük ilgisini görmeye devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2019-2020 sezonunda Garibaldi Sahnesinde düzenlediği “ Pazar Okumaları” seyircilerin büyük ilgisini görmeye devam ediyor.

Pazar Okumaları kapsamında 22 Aralık Pazar günü temsil edilen Sonbahara Son Güller seyirciden büyük ilgi gördü.

Sonbahara Son Güller, 1980 yılının en karışık günlerinde Gaziantep’te bir gazinoda şarkıcı kadınların zamana ayak uydurmaya çalışmasının hikâyesi.

Devir değişir, devran döner mi herkes için, bilinmez...

Ama orada unutulmuştur o kadınlar, o adamlar. Ötesi hazin bir eylül hikâyesi...

Özen Yula’nın yazıp yönettiği oyunda Özden Çiftçi, Cem Zeynel Kılıç, Şebnem Dokurel Topçuoğlu, Turan Günay, Banu Manioğlu, Ozan Dağara, Rami Çakır, Türkü Deyiş Çınar, Nazlı Uğurtaş, İpek Gülbir, Lalizer Kemaloğlu ve Ferhat Işıktaş rol alıyor.

Sonbahara Son Güller, Ocak ayı içerisinde Pazar Okumaları kapsamında yeniden seyirci karşısına çıkacak.
# KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLİŞKİLİ:
Başkentliler Red Bull ile unutulmaz bir müzikal deneyim yaşadı mask
Başkentliler Red Bull ile unutulmaz bir müzikal deneyim yaşadı
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (24-29 Aralık) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (24-29 Aralık)
Sinema Müzesi’ne sektör temsilcilerinden ziyaret mask
Sinema Müzesi’ne sektör temsilcilerinden ziyaret
Hanımefendi’nin Ziyareti 24 Aralık’ta başlıyor mask
Hanımefendi’nin Ziyareti 24 Aralık’ta başlıyor
Hüseyin Turan sevenleriyle buluştu mask
Hüseyin Turan sevenleriyle buluştu
“Ankara Buluşmaları'' kapalı gişe oynadı mask
“Ankara Buluşmaları'' kapalı gişe oynadı
PTT AŞ ve TFDF'den “Ankara Millî Pul Sergisi” mask
PTT AŞ ve TFDF'den “Ankara Millî Pul Sergisi”
Acid Arab feat Cem Yıldız yılın en uzun gecesinde Ankara'da mask
Acid Arab feat Cem Yıldız yılın en uzun gecesinde Ankara'da
Hekimoğlu dizisinin ev sahipli Okan markası! mask
Hekimoğlu dizisinin ev sahipli Okan markası!
Frida Ankara Devlet Opera Sahnesi'nde mask
Frida Ankara Devlet Opera Sahnesi'nde

Bugün 13:54 TSİ - Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (24-29 Aralık) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (24-29 Aralık)
Hanımefendi’nin Ziyareti 24 Aralık’ta başlıyor mask
Hanımefendi’nin Ziyareti 24 Aralık’ta başlıyor
Hüseyin Turan sevenleriyle buluştu mask
Hüseyin Turan sevenleriyle buluştu
“Ankara Buluşmaları'' kapalı gişe oynadı mask
“Ankara Buluşmaları'' kapalı gişe oynadı
PTT AŞ ve TFDF'den “Ankara Millî Pul Sergisi” mask
PTT AŞ ve TFDF'den “Ankara Millî Pul Sergisi”
Acid Arab feat Cem Yıldız yılın en uzun gecesinde Ankara'da mask
Acid Arab feat Cem Yıldız yılın en uzun gecesinde Ankara'da
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı! mask
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı!
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor... mask
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor...
ATO Başkanı Baran: “Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak” mask
ATO Başkanı Baran: “Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak”
Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu... mask
Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu...

GALERİ

Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL