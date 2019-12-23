Sonbahara Son Güller seyircinin büyük ilgisini gördü

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2019-2020 sezonunda Garibaldi Sahnesinde düzenlediği “ Pazar Okumaları” seyircilerin büyük ilgisini görmeye devam ediyor.

Pazar Okumaları kapsamında 22 Aralık Pazar günü temsil edilen Sonbahara Son Güller seyirciden büyük ilgi gördü.

Sonbahara Son Güller, 1980 yılının en karışık günlerinde Gaziantep’te bir gazinoda şarkıcı kadınların zamana ayak uydurmaya çalışmasının hikâyesi.

Devir değişir, devran döner mi herkes için, bilinmez...

Ama orada unutulmuştur o kadınlar, o adamlar. Ötesi hazin bir eylül hikâyesi...

Özen Yula’nın yazıp yönettiği oyunda Özden Çiftçi, Cem Zeynel Kılıç, Şebnem Dokurel Topçuoğlu, Turan Günay, Banu Manioğlu, Ozan Dağara, Rami Çakır, Türkü Deyiş Çınar, Nazlı Uğurtaş, İpek Gülbir, Lalizer Kemaloğlu ve Ferhat Işıktaş rol alıyor.

Sonbahara Son Güller, Ocak ayı içerisinde Pazar Okumaları kapsamında yeniden seyirci karşısına çıkacak.