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Yılbaşı sofralarındaki tehlike! Açıkta satılan bu ürünlere dikkat…

Yılbaşına sayılı günler kaldı, birbirinden lezzetli sofralarda sevdiklerimizle yepyeni bir yılı karşılamak için de hazırlıklar devam ediyor.

Elif Duman
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Yılbaşına sayılı günler kaldı, birbirinden lezzetli sofralarda sevdiklerimizle yepyeni bir yılı karşılamak için de hazırlıklar devam ediyor. Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner yılbaşı sofraları için tüketicileri açıkta satılan ürünlere karşı uyardı.

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez sağlıklı atıştırmalıklarından kuruyemişler, yemeklerin lezzetini arttırmak için kullandığımız baharatlar ve birbirinden farklı tariflerle hazırlanan bakliyatlı mezeler yılbaşı sofralarında ilk sırada yer alacak. Yılbaşı sofraları için alışverişe çıkacaklara Samim Saner önemli püf noktalarını şu şekilde sıraladı;

Aflatoksin en büyük tehlike

Yılbaşı ilekuruyemiş, kuru meyve ve bakliyat satışları artış gösteriyor. Tüketiciler, tazelik ya da organik algısı nedeniyle açıkta satılan ürünlere yöneliyor. Oysa ki açıkta satılan bu kategorideki ürünler, uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmemiş ise üzerinde çoğunlukla gözle görülmeyen bir küflenme oluşuyor ve bu küf, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir numaralı kanserojen olarak belirlediği aflatoksin denilen toksini üretiyor. Saner, aflatoksinin karaciğer kanserine davetiye çıkardığına dikkat çekerek açıkta satılan, nerede, kimin tarafından üretildiği belli olmayan, üzerinde tavsiye edilen tüketim tarihi bulunmayan ürünleri satın almamak gerektiğini belirtti.

Yasal izinli ürünleri tercih ediniz

Kuruyemiş, baharat ve bakliyat gibi ürünleri satın alırken mutlaka ürünlerin resmi kontrollerden geçmiş olduğundan emin olun, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izinli olan ürünleri tercih edin.

Ambalaj ürünü koruyor

Yılbaşında özellikle tercih edilen karışık kuruyemişler, badem, fındık, leblebi gibi kuruyemişlerle baharat ve bakliyatlardaki ambalaj, hijyenik olarak el değmeden üretilen ürünü tüketicilere ulaşana kadar dış etkenlere karşı korurur.

Samim Saner, bu maddelere dikkat edilmesi aflatoksin küfünün yol açabileceği karaciğer kanserinden korunmak anlamına da geliyor diyerek tüketicileri uyardı
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