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Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi

Başkent ekibi İstanbulspor’la oynadığı maçın ardından bugün yenileme antrenmanına çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Önceki gün İstanbulspor’la oynanan maçın ardından başkent ekibi, çalışmalara ara vermeksizin yenileme antrenmanına çıktı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

İstanbulspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra çalışmaları tamamlarken diğer oyuncular ise antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda 5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılılar, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarıyla antrenmanı devam ettirdi.

Çalışmalar, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu. Oynanan çift kale maçta teknik direktör İsmet Taşdemir ve yardımcı antrenörlerden Serkan Balcı’nın da yer alması, oyunda rekabetin artmasına ve keyifli anların yaşanmasına neden oldu.
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Bugün 14:25 TSİ - Spor

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Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi mask
Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi
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Mor-sarılılar tam kadro çalıştı mask
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