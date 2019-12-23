Başkent’te Yerli Malı Haftası

Maddi imkansızlıklar nedeniyle küçük yaşlarda sokakta çalışmak zorunda kalan ve birçoğu mülteci olan çocuklara sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, merkeze üye çocukların topluma entegre olmasını sağlamak amacıyla eğitimlerine devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’ne üye çocuklar, “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası”nı düzenlenen bir etkinlikle kutladı.

AMAÇ YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERDE FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Yerli malı teşvik etmek için her yıl Aralık ayında kutlanan “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası” etkinliğine katılan çocuklar; tutumlu olmayı, israf etmemeyi ve yerli malının önemini öğrendiler.

Oynadıkları tiyatro oyunu ve okudukları şiirlerle yerli malı tüketiminin özendirilmesi için çeşitli mesajlar veren minikler, Karagöz ve Hacivat gösterisini de ilgiyle izlediler. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi üyesi çocuklara ayrıca Türkiye’de yetişen sebze ve meyvelerin hangi bölgede yetiştiği, yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkısı örneklerle anlatıldı.