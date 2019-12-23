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Acun'un Eski Eşi Magazin Gündeminden Düşmüyor! Açıkladı...

Magazin Noteri isimli bir programın konuğu olarak samimi açıklamalar altına imza atan Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, Habermetre tarafından paylaşılan istatistiklere göre, en çok haberi yapılan 2.ünlü ismin kendisine ait olması sebebiyle bir açıklama yaptı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı’nın YouTube kanalları üzerinde yayınlanmakta olan Magazin Noteri isimli programın konuğuydu. Samimi açıklamalar altına imza atarak merak edilen birçok konuya açıklık getiren Subaşı, en çok haberi yapılan 2. Kişi olmasıyla ilgili ilk kez bir yerde açıklama yaptı.

“Attığım Her Adım Haber Oluyor”

İlkay Buharalı, Dijital haber bankası olan Habermetre’nin 2019 yılının en çok haberlere konu olan isimlerini açıkladığı listede bir numarada 23.112 haberle Demet Akalın, 18.107 haberle Şeyma Subaşı isimlerinin öne çıktığını vurguladı. Bunun neden kaynaklandığını soran Buharalı topu Subaşı’ya attı.

Açıklanan verilerle ilgili açıklamalar altına imza atan Şeyma Subaşı, attığı her adımın haber yapıldığını; aslına herkesin kendine göre ne paylaşıyorsa kendinin de hesabında öyle paylaşımlar yaptığını; kendisinin paylaşımlarının bir tık agresif ve cesur gelmesi sebebiyle dikkat çekici olduğunu; “bize uymuyor” anlayışıyla her paylaşımının haber yapıldığını anlattı.

Demet Akalın Lider, Acun’un Eski Eşi 2.

Şeyma Subaşı, insansız haber analiz ve raporlama sistemi olarak oldukça objektif bilgilendirme yapan Habermetre tarafından paylaşılan bililere göre 2019 yılının en çok habere konu olan ünlüleri listesinde toplam olarak 18.107 haberle Demet Akalın’ın bir gerisinde yer alan isim oldu. En çok haberi yapılan 3.isim ise Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili 12.644 haber yapıldı. Demet Akalın’ın haber sayısı ise 23.112.

Dün 22:17 TSİ - Magazin

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