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​Adli Bilimler Bölümü Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Elif Duman
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Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Adli Bilimler Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri açık alan olay yeri inceleme uygulaması gerçekleştirdi.

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy öncülüğünde düzenlenen eğitime Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yılancıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ünsal, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yalçın Sarıbey ve Arş. Gör. Kemal Akın’ın katıldı.

Adli Bilimler Bölümü saha uygulamasında

Adli Bilimler Bölümü 3’üncü sınıf öğrencilerine akademik ortamda açık alan olay inceleme eğitimi verildi. Öğrencilerin birebir uygulama yaptığı eğitimde öğrenciler üç takım halinde kendilerine ayrılan parkurda daha önceden hocaların yerleştirdiği delilleri buldu.

Prof. Dr. Atasoy: “Türkiye’de ilk kez akademik ortamda olay inceleme eğitimi”

Sivil akademik ortamda olay yeri incelemenin Türkiye’de ilk kez yapıldığını ve tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sevil Atasoy, daha sonraki günlerde bu delilleri toplama aşamasına geçeceklerini belitti.
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