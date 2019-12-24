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Mamak kışında çiçek açıyor

Mamak Belediyesi ilçe genelindeki yeşil alanlardaki peyzaj çalışmalarına yaz-kış demeden devam ediyor.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi ilçe genelindeki yeşil alanlardaki peyzaj çalışmalarına yaz- kış demeden devam ediyor. Yaz aylarında yürüttüğü çalışmalarla Mamak’ı çiçek bahçesine çeviren ekipler, Aralık Ayı’nda da 2 yüz bin kışlık çiçek dikimi gerçekleştirerek ilçeyi yeşilin her tonuyla buluşturdu. Büyük titizlikle gerçekleştirilen mevsimlik çiçeklendirme çalışması için bu yıl kışın zor şartlarına dayanabilen menekşe tercih edilirken, çalışmalar kapsamında kent meydanları, kavşak ve refüjler, saat kuleleri, sosyal tesisler, park, bahçe ve koşu yolları rengarenk oldu.

Çiçeklerle ilçemizi renklendiriyoruz

Kışlık çiçek dikimi çalışmaları kapsamında ilçenin muhtelif bölgelerine çiçek dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Özellikle vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan parklarımızda çiçekleri toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca parklarımızda vatandaşlarımızın gerek temizliği, gerek yenilenmesi, gerekse yeni oyun gruplarıyla daha ferah ortamlarda vakit geçirmeleri adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.” dedi.
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Bugün 10:36 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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