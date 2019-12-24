Başkan Altınok: ''Haber kameramanları kar, kış demeden çalışıyorlar"

24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni’ne ev sahihliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Haber kameramanları yağmur, kar, kış ve soğuk demeden, zaman zaman hayati tehlike atlatarak zor şartlarda bizlere bilgi toplayan ve bunu aktaran değerli bir mesleğin mensuplarıdır” dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Geceye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları katıldı.

2019 yılı içerisinde Türkiye ve dünyada gelişen olaylarda çekilen çeşitli haber görüntülerinin ödüle değer görüldüğü gecede eski haber kameraman ve muhabirlerine de onur belgesi verildi.

OKTAY: BASIN MENSUPLARIMIZ CEPHEDE ASKERLERİMİZLE TARİH YAZDILAR

Gecede, Barış Pınarı Harekâtında görev yapan basın mensuplarına ödül takdiminin ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Doğru bilgiyi yanlıştan ayırt etmenin iyice zorlaştığı bu günlerde evrensel meslek ahlakı, demokratik değerler ve hukuk çerçevesinde mesleğini icra eden basın mensuplarının kıymeti katbekat artmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur" dedi.

BAŞKAN ALTINOK: KAMERAMANLIK ŞEREFLİ VE ONURLU BİR MESLEK

Başkan Altınok da, Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda eğitim gören ve kameramanlık hayalini kartondan kamera yaparak gerçekleştiren 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'a ödül vererek tebrik etti. Daha sonra salonda bulunan kameramanlara ve misafirlere hitaben konuşan Başkan Altınok, “Bu şerefli ve onurlu mesleğe emek veren, aşkla, sevgiyle bu görevi ifa eden ve etmiş olan bütün kameramanlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

“ÜLKEMİZİN VE DÜNYANIN ARŞİVLERİNİ OLUŞTURUYORSUNUZ”

Başkan Altınok, haber kameramanlarını ve diğer basın mensuplarını Keçiören’de ağırlamaktan ve ödül törenine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde yaşadıklarımızı bizlere aktararak önemli bir görevi icra ediyorsunuz. Sizler olmasanız bizler bunlara asla ulaşamayız. Bir taraftan siyasi arşivin, bir taraftan da ülkemizin ve dünyanın arşivlerinin oluşmasına büyük katkınız var. Bu ödülleri hemen veriyoruz ama bu ödülü hak etmek için zor şartlarda çalıştığınızı da biliyoruz. Bu ödüle layık görülen kameraman arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki görevlerinizde sağlıklı görevler icra etmelerini diliyorum. Hakkın rahmetine kavuşan bütün kameraman arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, görevi başında olanlara sağlık ve selamet diliyorum.”