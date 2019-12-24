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​Ailelerin en büyük endişesi ‘ateşli havale’

Bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateş, anne babaları en çok endişelendiren durumlardan biri.

Elif Duman
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Bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateş, anne babaları en çok endişelendiren durumlardan biri. “Ya havale geçirirse” diye başlayan endişenin aileleri hata yapmaya sürüklediğini dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Ebru Gözer ve Dr. Mehmet Kılıç, “Ateş bir hastalık değil, bir belirtidir. Esas tedavi edilmesi gereken, ateşe neden olan hastalıktır. Ateş tedavisinde temel amaç çocuğun rahatlatılması. Büyük çocukların kendini iyi hissettiği, küçük çocukların ise rahatladığı bir vücut ısı düzeyi tedavi için yeterlidir” dedi.

Vücut ısısının normal seviyesi üzerine çıkması olarak tanımlanan ateş, çocuklarda en sık hastaneye başvuru sebeplerinden biri. Ateşin en sık nedeninin enfeksiyonlar olduğunu dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Ebru Gözer ve Dr. Mehmet Kılıç, “Yüksek ateş, anne ve babaları en çok endişelendiren durumlardan biri. Endişe ile anne ve babaların hataları da peş peşe geliyor” açıklamasında bulundu.

Vücut ısısı değişiyor

Sağlıklı bir insanın vücut ısısının 36,5-37 derece aralığında seyreden bir yapısı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Ebru Gözer ve Dr. Mehmet Kılıç, “Vücut ısımız gün boyunca değişiklik gösteriyor. Sabah erken saatlerde en düşük, akşama doğru en yüksek seviyeye ulaşıyor. Tabii bu günlük oynamalar sadece 0,6 derece kadar oluyor. Yani sabah 1 yaşındaki bir bebeğin vücut ısısı 36,8 derece ise, akşam ölçülünce 37,4 derece olması ateşinin yükseldiği anlamına gelmeyebilir. Ancak ateşe neden olan eğer bir bakteri enfeksiyonuysa tanı konup uygun antibiyotik başlandığında vücut ısısının hızla düşer” şeklinde konuştu.

Ateşli havale ailelerin en büyük endişesi

Ateşli havalenin özellikle çocuklarda en sık nöbetlerden biri olduğunu belirten Dr. Ebru Gözer ve Dr. Mehmet Kılıç, “Ateşli havale vücut ısısının 38 derece üstüne çıktığında nadir olarak görülebiliyor. Diğer belirtileri ise; bilinç kaybı, tepkisiz kalma, morarma, gözlerin kayması, kasılmalar, kol ve bacaklarda titreme şeklinde olabiliyor. Bu durum saniyeler sürebilirken nadir de olsa dakikalarca sürebiliyor. Bu anlarda ailelerin panik olmayarak çocuklara ağızdan ilaç ya da su vermemek, yan yatırarak sıvı akmasını sağlamak ve üzerindeki kıyafetleri azaltmak dikkat edilmesi gereken hususlar birkaçı” şeklinde konuştu. Ateşli havalenin çoğu zaman tekrarlamadığını ve tedavi gerektirmediğini dile getiren Dr. Gözer ve Dr. Kılıç, “Havaleden korumak için öncelikle ateşi kontrol altına almak ve altta yatan hastalığı tedavi etmek gerektiğinin altını bir kez daha çizelim.” dedi.

Panik sağlıklı düşünmeyi engelleyebilir

Çocukların ateşi yükseldiğinde ailelerin yaşadığı paniğin sağlıklı düşünmelerini engellediğini söyleyen Dr. Ebru Gözer ve Dr. Mehmet Kılıç, “Çocukların hafif ateşi varsa ortam ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalı. Çocuğun giysileri çıkarılıp, bol sıvı verilebilir. Yüksek ateşi var ise önlemler alınarak ateş düşürücü verilebilir. İlacın verilmesinden en az 30 dakika sonra ise ılık duş uygulanabilir ancak önemli olan nokta çocuğun genel durumudur. Ateşi 39 dereceyken huzursuz, 38 dereceyken olduğunda aktif hareketli olan bir çocuğun ateşini düşürmek için agresif hareketlere gerek yok. Eğer yüksek ateş tekrar ediyorsa hastaneye başvurulmalı.” dedi.
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