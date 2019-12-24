“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor 

25 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek oyunda, usta sanatçı Emre Kınay ve Evrim Alasya performanslarıyla Başkentlilere kahkaha dolu, unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Duru Tiyatro’nun orkestrası Durucazz’ın canlı performans müzikleriyle müzikal tadındaki 2 perdelik oyunda, Shanette ile Jack'in komik hikayesi anlatılıyor. Kafadan çatlak bir kadının, takibe aldığı adamı bıktırana kadar kovalamasını anlatan oyunda Emre Kınay Jack Fisher'ı; Evrim Alasya pırıl pırıl enerjisiyle Shanette Millburn'u canlandırıyor.

Oyunda olaylar bir yemek davetinde, bir restoranda, bir stadyumda, bir kıyafet balosunda ve bir kafede gerçekleşir. Kadın kovalamacadan vazgeçtiğinde ise adam ona ihtiyacı olduğunu anlar.

Sanat bir ülkenin can damarıdır

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar “Sanat bir ülkenin can damarlarından biridir. Artık dünya ülkelerinin değerleri sadece ekonomik değerlerle ölçülmüyor. Sanata ve kültüre verdiği değerlerle ölçülüyor. Göreve geldiğim günden beri birbirinden değerli tiyatrocuları salonlarımızda ağırlıyoruz. İki Bekar Yetişkin adlı tiyatro oyunumuza da tüm Yenimahalalleli yurttaşlarımızı bekliyorum.” dedi.