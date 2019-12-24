Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:57 TSİ- Sağlık G: Bugün 11:58 TSİ

Kunduracı göğsünde dolgu estetiği öz güveni geri getiriyor

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, Kunduracı Göğsü adlı şekil bozukluğunda dolgu ile estetik tedavinin hastalar açısından yaşattığı olumlu duruma dikkat çekti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü) adlı şekil bozukluğunda dolgu (Los deline) ile estetik tedavinin hastalar açısından yaşattığı olumlu duruma dikkat çekti. Kunduracı göğsünde dolgu estetikle birlikte hastanın öz güveninin geri geldiğinin altını çizen Aytekin, bu işlem sonrası insanların daha büyük moralle sosyal hayata dahil olduğunu ifade etti.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü) adlı şekil bozukluğunda dolgu (Los deline) ile estetik tedavinin hastaların hayatında değiştirdiği olumlu yönlerin önemine vurgu yaptı. Oygar Aytekin, hastaların bu estetik sonrası daha büyük bir öz güvenle sosyal hayata karıştıklarını ve daha aktif bir şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaburgaların birleştiği kemik normalde düz olması gerekirken, kunduracı göğsünde ise içeriye çökük bir şekilde bulunuyor. Aytekin, özellikle erkeklerde estetik olarak kötü bir görüntü oluşturan bu durumun dolgu estetikle normale dönüştüğünü belirtti. Kunduracı göğsünün bazı hastalarda genetik geçişlere sebep olduğunu söyleyen Oygar Aytekin, bir erkek bireyde bu durum yaşanıyorsa ailenin birçok ferdinde de görülebildiğinin altını çizdi.

Erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla yaşanıyor

Erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla yaşanabildiğine vurgu yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı, “Kadınlarda olsa da memelerinin varlığı onu biraz daha gizliyor erkeklere göre.” diye konuştu. Oygar Aytekin, kunduracı göğsü şekil bozukluğunda dolgu ile estetik tedavinin sürecini işe şöyle anlattı: “Durumun ciddiyetine bağlı olarak tedaviyi şekillendiriyoruz. Öncellikle organlara baskı yapmıyor olmalı. Bu şekil bozukluğunun herhangi bir fonksiyonel sıkıntısı bulunmamalı. Bizim için önemli bir ayrıntı. Orada çok ince bir yağ dokusu var deriyle iman tahtası dediğimiz sternum (göğüs) kemiğinin arasında. Enjektör iğnesi ile dolguyu o bölgeye enjekte ediyoruz. Kaç seans gerektiği ise durumun ciddiyetine bağlı olarak değişebiliyor.”

Bu tedavi öncesinde hastanın fonksiyonel bir sıkıntısı varsa göğüs hastalıkları uzmanı ile iletişime geçildiğini ifade eden Oygar Aytekin, “Onların yönlendirdiği şekilde de testlerimizi ve incelemelerimizi yapıyoruz.” dedi. Los delinenin (dolgu) içeriğinin %98‘i su, geri kalan %2’lik kısmının ise vücudun erittiği hidrofilik bir jel olduğunu ifade eden Aytekin, “Dolgu eridikçe tekrar çökme yaşanacak. Yavaş yavaş o çukurluk kendini göstermeye başlayacak. Ancak bu yıllar içinde yaşanacak bir durum.” diye konuştu.

Vücuda herhangi bir zararı bulunmuyor

Dolgunun vücuda herhangi bir zararı bulunmadığının özellikle altını çizen Aytekin, hastaların bu tedavi sonrası hemen normal hayatına dönebileceğini ifade etti. Süreç sonrası bir miktar ağrı yaşanabileceğini belirten Oygar Aytekin, ancak bunun ağrı kesicilerle kontrol altına alınabileceğini söyledi. Tedavinin kalıcı bir çözüm olmadığını söyleyen Op. Dr. Aytekin, “Dolgunun belirli bir erime hızı var. Genelde 4 yıl sonra bir tazeleme gerekebilir. Ama dolgunun tamamen erimesi ise 5 ila 8 yıl sürüyor.” açıklamasında bulundu.

Sağlık geçmişi olan kişilere o hastalıklarıyla ilgili çeşitli incelemeler yaptıklarını ifade eden Oygar Aytekin ancak bu tedavide kendilerini etkileyen bir durum olmadığını belirtti. Bu tedaviyi yaptırmak isteyip tereddütte olan hastalar için dolgu maddesinin kansere neden olmadığının özellikle altını çizen Aytekin, bunun için bir yaş sınırının da bulunmadığını belirtti.

Kunduracı göğsünde dolgu ile estetik tedavinin hastaların ruhsal durumunu çok olumlu şekilde değiştirdiğinin altını çizen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin sözlerini şöyle tamamladı: “Hastanın öncelikle öz güvenini yerine geri getiriyor. Birçok erkek hasta bu problemi dolayısıyla denize gitmek gibi şeylerden uzak duruyor. Tişörtünü çıkarmaktan bile çekiniyor. Çevresinin yaklaşımları bu durumu çok kötü bir şekilde tetikleyebiliyor. Sosyal hayatlarını çok olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumu yaşayan büyük bir popülasyon var ülkemizde. Çok kolay ve güzel bir çözümü var.” dedi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yirmi yaş dişleri çekilmezse ne olur? mask
Yirmi yaş dişleri çekilmezse ne olur?
Genetik testler sağlığımıza yön veriyor mask
Genetik testler sağlığımıza yön veriyor
Ağrı tedavisi kişiye özel olmalı mask
Ağrı tedavisi kişiye özel olmalı
Kışın bu besinlerle güçlenin! mask
Kışın bu besinlerle güçlenin!
​Ailelerin en büyük endişesi ‘ateşli havale’ mask
​Ailelerin en büyük endişesi ‘ateşli havale’
İngiltere’den geldi İstanbul’da iyileşti mask
İngiltere’den geldi İstanbul’da iyileşti
Yılbaşı sofralarındaki tehlike! Açıkta satılan bu ürünlere dikkat… mask
Yılbaşı sofralarındaki tehlike! Açıkta satılan bu ürünlere dikkat…
Bağışıklık sistemimiz kışa ne kadar hazır? mask
Bağışıklık sistemimiz kışa ne kadar hazır?
​Sağlığınız için kurubaklagilleri sofranızdan eksik etmeyin mask
​Sağlığınız için kurubaklagilleri sofranızdan eksik etmeyin
Kolesterole ve kansızlığa iyi gelen acı karışım mask
Kolesterole ve kansızlığa iyi gelen acı karışım

Bugün 11:57 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yirmi yaş dişleri çekilmezse ne olur? mask
Yirmi yaş dişleri çekilmezse ne olur?
Genetik testler sağlığımıza yön veriyor mask
Genetik testler sağlığımıza yön veriyor
Kunduracı göğsünde dolgu estetiği öz güveni geri getiriyor mask
Kunduracı göğsünde dolgu estetiği öz güveni geri getiriyor
Ağrı tedavisi kişiye özel olmalı mask
Ağrı tedavisi kişiye özel olmalı
Gözleri sık ovalamak keratokonus hastalığına yol açabilir mask
Gözleri sık ovalamak keratokonus hastalığına yol açabilir
Kışın cilt kuruluğuna karşı 12 önemli kural mask
Kışın cilt kuruluğuna karşı 12 önemli kural
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması mask
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor... mask
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor...

GALERİ

27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL