3. KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması için başvurular başladı

Yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, bilişim teknolojilerinin eğitimdeki önemini ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir üreten, dijital oyun geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla düzenleniyor.

Yarışma sayesinde, Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunları ödüllendirilerek eğitim sistemindeki yerini alacak. Aralık ayında başlayan başvurular 30 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İki kategoride gerçekleşecek yarışmaya, matematik ve fen bilimlerinde eğitici ve öğretici özellik taşıyan dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenler katılabilecek.

Jüri üyeleri

Yarışma jürisinde, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, Purple PAN Creative Agency Kurucusu ve Kreatif Direktör Ozan Aydemir, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Güven Çatak, Türkiye İş Bankası Yetenek Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı Niyazi Arda Aygül, ve İstanbul Enka Okulları Ortaokul Müdürü Dr. Özlem Mecit yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğunu üstlendiği KOD Ödülleri yarışmasının destek sponsoru ise Netmarble oldu.

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek 3 yıl önce eğitim alanında bir değişim ve dönüşüm ortaya çıkarmak için büyük bir inançla yola çıktıklarını belirterek, KOD Ödülleri’nin üçüncüsüne ulaşmayı başardıkları için daha umutlu olduğunu belirtti. Dünyada pek çok sektörde yıkıcı teknolojilerin hakim olduğunu ancak eğitim sektöründe bu değişimin yaşanmadığına dikkat çeken Özistek, “Dünyada eğitim hala tahta karşısında ve sınıflarda oturarak yapılıyor. Yakın gelecekte eğim sektörü de yapay zekadan, blok zincir teknolojisinden hareketle yıkıcı teknolojilerin etkisine girecek. KOD Ödülleri’yle birlikte ülkemizde bu değişime ve dönüşüme öncülük etmeye çalışıyoruz. Netmarble olarak bu çabaya destek vermekten dolayı mutluyuz. Yaratıcı fikirleri ve yeteneklerini eğitim oyunları ile taçlandırmayı hayal eden herkesi KOD Ödülleri’ne katılmaya davet ediyorum.” diye konuştu.