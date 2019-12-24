Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:02 TSİ- Teknoloji G: Bugün 12:03 TSİ

3. KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması için başvurular başladı

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunlarının ödüllendirildiği ve üçüncüsünün bu yıl düzenlediği KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’nın başvuruları başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, bilişim teknolojilerinin eğitimdeki önemini ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir üreten, dijital oyun geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla düzenleniyor.

Yarışma sayesinde, Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunları ödüllendirilerek eğitim sistemindeki yerini alacak. Aralık ayında başlayan başvurular 30 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İki kategoride gerçekleşecek yarışmaya, matematik ve fen bilimlerinde eğitici ve öğretici özellik taşıyan dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenler katılabilecek.

Jüri üyeleri

Yarışma jürisinde, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, Purple PAN Creative Agency Kurucusu ve Kreatif Direktör Ozan Aydemir, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Güven Çatak, Türkiye İş Bankası Yetenek Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı Niyazi Arda Aygül, ve İstanbul Enka Okulları Ortaokul Müdürü Dr. Özlem Mecit yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğunu üstlendiği KOD Ödülleri yarışmasının destek sponsoru ise Netmarble oldu.

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek 3 yıl önce eğitim alanında bir değişim ve dönüşüm ortaya çıkarmak için büyük bir inançla yola çıktıklarını belirterek, KOD Ödülleri’nin üçüncüsüne ulaşmayı başardıkları için daha umutlu olduğunu belirtti. Dünyada pek çok sektörde yıkıcı teknolojilerin hakim olduğunu ancak eğitim sektöründe bu değişimin yaşanmadığına dikkat çeken Özistek, “Dünyada eğitim hala tahta karşısında ve sınıflarda oturarak yapılıyor. Yakın gelecekte eğim sektörü de yapay zekadan, blok zincir teknolojisinden hareketle yıkıcı teknolojilerin etkisine girecek. KOD Ödülleri’yle birlikte ülkemizde bu değişime ve dönüşüme öncülük etmeye çalışıyoruz. Netmarble olarak bu çabaya destek vermekten dolayı mutluyuz. Yaratıcı fikirleri ve yeteneklerini eğitim oyunları ile taçlandırmayı hayal eden herkesi KOD Ödülleri’ne katılmaya davet ediyorum.” diye konuştu.
# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Stantinko isimli botnet tehlike saçıyor mask
Stantinko isimli botnet tehlike saçıyor
Güvenli yılbaşı alışverişi için 12 uyarı! mask
Güvenli yılbaşı alışverişi için 12 uyarı!
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
Dijital dönemde tasarım trendleri değişiyor mask
Dijital dönemde tasarım trendleri değişiyor
​Logo Yazılım HİB’den Birincilikle Döndü mask
​Logo Yazılım HİB’den Birincilikle Döndü
​Türkiye fırsat günlerinde online alışverişi sevdi mask
​Türkiye fırsat günlerinde online alışverişi sevdi
Kaspersky ilk uluslararası teknoloji filmleri festivalini duyurdu mask
Kaspersky ilk uluslararası teknoloji filmleri festivalini duyurdu
10 kişiden 1’i vasiyetine şifrelerini ekliyor mask
10 kişiden 1’i vasiyetine şifrelerini ekliyor
Pop-up kameralarla ilgili bilmeniz gerekenler mask
Pop-up kameralarla ilgili bilmeniz gerekenler
ESET, 2019’un en iyi kurumsal güvenlik çözümleri arasında yer aldı mask
ESET, 2019’un en iyi kurumsal güvenlik çözümleri arasında yer aldı

Bugün 12:02 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Stantinko isimli botnet tehlike saçıyor mask
Stantinko isimli botnet tehlike saçıyor
3. KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması için başvurular başladı mask
3. KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması için başvurular başladı
Güvenli yılbaşı alışverişi için 12 uyarı! mask
Güvenli yılbaşı alışverişi için 12 uyarı!
Dijital dönemde tasarım trendleri değişiyor mask
Dijital dönemde tasarım trendleri değişiyor
​Logo Yazılım HİB’den Birincilikle Döndü mask
​Logo Yazılım HİB’den Birincilikle Döndü
Kaspersky ilk uluslararası teknoloji filmleri festivalini duyurdu mask
Kaspersky ilk uluslararası teknoloji filmleri festivalini duyurdu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması mask
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor... mask
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor...

GALERİ

27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL