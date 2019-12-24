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Soğuklarda içleri ısıtan yardımlar

Kahramankazan Belediyesi kış mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz bu günlerde hasta yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Elif Duman
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Sıcak yemekten ev temizliğine kadar

Kahramankazan Belediyesi kış mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz bu günlerde hasta yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Belediye vatandaşlara sıcak yemekten ev temizliğine sağlıktan kişisel bakıma kadar birçok alanda ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi hasta yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Kahramankazan Belediyesi ekipleri sürekli olarak ihtiyaç sahibi yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret ederek evlerine konuk oluyor. Ekipler yaptıkları ziyaretler kapsamında vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.

Belediyeye başvuran ya da ziyaretler sırasında talepte bulunan vatandaşlara sıcak yemekten ev temizliğine sağlıktan ulaştırmaya ev temizliğinden kişisel bakıma kadar birçok hizmet ücretsiz olarak veriliyor. Bunların yanı sıra talebe göre çocuk ve yetişkinlere kıyafet ayakkabı ve ev eşyası yardımı yapılıyor çocuklu ailelere bebek bezi ve mama gibi temel ihtiyaç malzemeleri veriliyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine anlaşmalı marketlerden istedikleri malzemeleri alabilmeleri için içerisinde para yüklü olan Gıda Kartlar veriliyor. Aileler böylece istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Bu hizmetler ekipler tarafından 12 ay 365 gün süresince sağlanıyor.

Büyük bir aileyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ilçedeki ihtiyaç sahibi hasta yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadıklarını belirterek Kahramankazanda nüfusu 55 bine yaklaşan bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi aile ve kişilere karşı ayrı bir önem veriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışını kendimize rehber edinerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle ihtiyaç sahiplerine dokunduğumuzda yüzlerindeki mutluluğu görmek en büyük sevincimiz diye konuştu.
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Bugün 12:23 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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