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Zorlu Enerji, rüzgâr enerjisi şirketini satıyor

Zorlu Enerji, güçlü sermaye yapısıyla büyümek için rüzgâr enerjisi şirketini satıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yeni döneme daha güçlü bir sermaye yapısıyla girmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, portföyünde bulunan Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ’nin hisselerini, büyüme stratejisi kapsamında ilave sermaye yaratmak amacıyla Akfen Yenilenebilir Enerji’ye satıyor.

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak “Sermaye piyasalarındaki piyasa değerimizi, önemsiyoruz.Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz şirket değerimizi artırmak. Büyüme stratejimiz paralelinde, portföyümüzü daha da genişletmek için bu satıştan elde edeceğimiz sermaye ile yeni yatırımlar hedefliyoruz. Rüzgâr enerjisi alanında uluslararası kapsama yaydığımız ve oldukça tecrübelendiğimiz projelerimiz dahil olmak üzere yenilenebilir enerji projelerinde tüm fırsatları değerlendirmeye ve sermaye yapımızı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Varlıklarını verimli şekilde değerlendirerek yeni döneme daha güçlü girmek isteyen Zorlu Enerji, Sarıtepe ve Demirciler RES’lerine sahip Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ’nin %100 hisselerini Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’ye satıyor. Zorlu Enerji, 135 MW kurulu gücü bulunan Gökçedağ Santrali’ni ise işletmeye devam edecek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Hedef yeni yatırımlarla büyümek ve piyasa değerini artırmak

Konuyla ilgili açıklama yapan Sinan Ak, satış işlemi ile önemli bir sermaye dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, stratejik olarak RES geliştirme ve işletme alanından çıkmak gibi bir kararlarının olmadığını, önümüzdeki dönemde rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim projelerini değerlendirebileceklerini belirtti.

Ak, “Bu satış ile sermaye yapımızı daha da güçlü hale getiriyoruz. Büyüme stratejimiz kapsamında şirketimize değer katmak için sermayenin geri dönüşümünü sağlıyoruz ve daha güçlü yatırımlara hazırlanıyoruz. 2019 yılı içinde sadece elektrik dağıtımına 1 milyar Türk lirası yatırım yaptık. Yurtiçinde ve yurtdışında; jeotermal, rüzgar, güneş yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Halihazırda Pakistan’da bulunan rüzgar santralimize ilaveten güneş santrali yatırımımıza hız veriyoruz ve Filistin’de güneş santrali kurmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Ak, Zorlu Enerji’nin, sermaye piyasalarındaki güçlü değerini hatırlatarak, daha da büyümek için çalışmalara devam edeceklerini ve ikincil halka arz gibi seçeneklerin de gündemde olduğunu açıkladı. Temel hedeflerinin, şirketin değerini artırmak olduğunu vurgulayan Ak, “Çevresel ve sosyal yatırım klasmanındaki yükselişimize devam etmek adına ESG (Environment Social Governance – Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) reytingimizi artırmak amacıyla hem sürdürülebilirlik hem de karbon ayak izi kapsamında çalışmalarımız sürüyor. Yanısıra elektrikli araç şarj istasyonları ve elektrikli araç paylaşım platformu alanında da büyüme hedefimiz var” diye konuştu.

Zorlu Enerji’nin satış sonrası üretim portföyünde yurt içinde 7 hidroelektrik, 1 rüzgâr, 4 jeotermal ve 3 doğal gaz santrali, yurt dışında ise Pakistan’da 1 rüzgâr ve İsrail’de 3 doğal gaz santrali yer alacak. Şirketin toplamda 1,006 MW büyüklüğünde olan toplam kurulu gücünün yüzde 61’i yenilenebilir kaynaklara dayanırken Türkiye’deki kurulu gücünün ise yüzde 85’i yenilenebilir enerjiden oluşuyor.
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