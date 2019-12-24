Hz. Mevlana Sincan’da anıldı

Sevgi ve barışın sembolü büyük düşünür Mevlana Celaleddi Rumi, 746. vuslat yıl dönümünde Sincan’da anlamlı bir törenle anıldı. Lale Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende semazenlerin gösterisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sincan Belediyesi, vefatının 746. yılında büyük İslam düşünürü ve mutasavvıf Hz. Mevlana'yı görkemli bir törenle andı.

Mevlana'nın vuslata erişini simgeleyen Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Lale Konferans Salonu’nda sema gösterisi düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da katıldı. Maneviyatın doruğa çıktığı anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Hz. Mevlana'nın ilhamıyla oluşturulmuş ve geliştirilmiş, sevgiliye yolculuk olarak adlandırılan semazenlerin sema gösterisi Sincan halkı tarafından ilgiyle izlendi.