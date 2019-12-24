Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:56 TSİ- Yaşam G: Bugün 15:59 TSİ

Sapanca'da Uluslararası Farkındalık Festivali başladı!

Uluslararası Farkındalık Festivali Aralık ayında, Türkiye’nin doğal güzellikleri ve bol oksijeni ile öne çıkan cennet mekânlarından Sapanca’da gerçekleşiyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Yeşile ve doğaya doyacağınız Sapanca’da iki gün sürecek olan hafta sonu etkinliği, “Yeni Yılda Değişim Sanatını Yaşa!” sloganıyla bu sabah başladı.

Enerji merkezi çalışmaları ve Değişim programlarının uygulandığı Festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar var.

Programda yer alan “Değişim” çalışmaları: Stresi Yönetme, İnsanüstü Olma, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine olup, şirket çalışanları ve aileler de programlara büyük ilgi gösteriyor. Sağlıklı yaşam ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapılıyor.

Farkındalık Festivali’ne dünyadan, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Sapanca çevresinden 400’e yakın katılım var. Sapanca’da doğa sporları imkânının da olduğu organizasyon 22 Aralık Pazar akşamı sona eriyor.

Yetkililer, günümüz dünyasının yarattığı tüm stres ve gerilimi atmak için hoş bir hafta sonu molası vermek isteyen herkesi doğanın kalbindeki bu pozitif organizasyona davet ediyor.

Bugün 15:56 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sapanca'da Uluslararası Farkındalık Festivali başladı! mask
Sapanca'da Uluslararası Farkındalık Festivali başladı!
Yirmi yaş dişleri çekilmezse ne olur? mask
Yirmi yaş dişleri çekilmezse ne olur?
Genetik testler sağlığımıza yön veriyor mask
Genetik testler sağlığımıza yön veriyor
Kunduracı göğsünde dolgu estetiği öz güveni geri getiriyor mask
Kunduracı göğsünde dolgu estetiği öz güveni geri getiriyor
Ağrı tedavisi kişiye özel olmalı mask
Ağrı tedavisi kişiye özel olmalı
​Ailelerin en büyük endişesi ‘ateşli havale’ mask
​Ailelerin en büyük endişesi ‘ateşli havale’
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması mask
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor... mask
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor...

GALERİ

​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL