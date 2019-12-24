Hamile Kalan Öz Ablasını Boğarak Canice Öldürdü!

ABD'nin Teksas eyaleti sınırlarında yer alan Colony isimli şehirde, 8 aylık hamile olduğu bilgisine ulaşılan bir abla, erkek kardeşince canice boğularak katledildi. Şehirden yaklaşık olarak 30 dakika uzaklıkta ıssız bir bölgede cansız bedenine ulaşılan 23 yaşındaki Viridiano Arevalo isimli kadın, 8 gündür kayıptı ve izine ulaşılamıyordu.

Erkek arkadaşı tarafından yapılan ihbarla birlikte hemen harekete geçen ve genç kadını aramaya başlayan ekipleri, şehirden 30 dakika uzaklıktaki ıssız bölgede cansız bedene ulaştılar.

Erkek Kardeşi Öldürdü

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına alan polis ekipleri, kadının cansız bedeninin yer aldığı bölge üzerinde henüz 19 yaşında olan cani erkek kardeş Eduardo Arevalo'nun bulunduğunu tespit etti.

Suçunu Kabul Etti

Görüntülerde o olduğu %100 tespit edilen cani erkek kardeş, hemen ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü. Zanlı şahıs, gözaltında suçunu kabul ederek ablasını neden öldürdüğünü anlattı.

"Utanıyorduk"

Gözaltında sorguya çekilen cani kardeş, ablasının yasak aşk sonucunda hamile olduğunu; kendilerinin onun ailesi olarak herkese rezil olduklarını ve ondan utandıklarını aktardı. Bu sebeplerden dolayı ablasının yaşamaması gerektiğine karar verdiğini; bunun üzerine ablasını yastıkla boğarak öldürdüğünü büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. Ablasını öldürdükten sonra cansız bedenini aracın bagajına koyarak şehirden yarım saat uzaklıkta bulunan ıssız bölgeye attığını da açıkladı.

İntihar Süsü Verilmek İstendi

Ablasını cani bir şekilde boğarak öldüren erkek kardeş, olayın intihar sanılması için ablasının odasına bir not yerleştirdi. Nota "ölmek istyorum" yazan erkek kardeşin bu numarası işlemedi.

8 Aylık Hamile

Cinayet olayına dair bir takım açıklamalar altına imza atan bir yetkili ise, genç kadının 8 aylık hamile olduğunu; bebeğin sahibinin ise ismi açıklanmayan sevigilisi olduğunu belirtti.