Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Asgari Ücret Açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019 yılının gerçekleştirilen son kabine toplantısı tamamlandığında bir takım açıklamalar altına imza attı. Kalın'ın yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin gündeminde olan " asgari ücret" konusu da bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Kalın, asgari ücret konusunun; bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında gündeme gelmediğini; fakat Çalışma Bakanının bu konu üzerinde bir çalışma gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu konuyu diğer kurumların ve ilgili olan bütün tarafların, kapsayıcı bir şekilde değerlendirmeleri de alınak suretiyle bir nokta üzerinde durmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da değerlendirmesi olacağını açıkladı.

Yani Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında asgari ücret tespitinde rolü olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce asgari ücret konusunda bir jest yapacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamayı daha da açıklayıcı hale getiren Kalın, bahsi geçen jest olayının rakamın inmesi veya çıkması değil, her kesmin talebini karşılayacak ve yüzünü güldürecek bir orta yol bulunması olduğunu aktardı.

Bu Hafta Belli Oluyor

Komisyon son toplantısını bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlemesi ise bu toplantı kapsamında yapılacak.

Asgari Ücret Kaç TL Olacak?

Bir işçinin aylık gıda harcaması; ağır statüde bulunan işlerde çalışanlar için 2.331 TL, orta statüde bulunan işlerde çalışanlar için 2.086 TL, hafif statüde bulunan işlerde çalışanlar için 1.940 TL olarak TÜİK tarafından hesaplanmıştı. Bu hesaplama özellikle asgari ücretliler tarafından tepki görmüştü. Çünkü 2018 yılına kıyasla %5 artış ele alınmıştı. Fakat fiyat artışlarının %10'dan fazla olduğunun altı çizildi.

İşçilerin temsilcisi Türk - İş ise 2.500 küsür TL'den daha düşük tutarlar için pazarlığa oturmayacaklarını açıklamıştı. Asgari ücret Kaç TL olacak? sorusu büyük merakla cevabını bekliyor.

Komisyon tarafından yapılacak 4. ve son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetker Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu hafta içerisinde yapılacak olan toplantı sonucunda 2020 asgari ücreti net olarak belirlenecek.