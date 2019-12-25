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Asgari Ücretliler Dikkat! 2020 Asgari Ücreti Belli Oldu mu? İşte 4. Toplantı...

2020 yılı asgari ücretiyle ilgili oldukça kritik görüşme olan, ev sahipliğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı 4.toplantı sonucunda 2020 asgari ücreti netleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu konudaki çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Milyonlarca asgari ücretliyi direkt olarak, tüm Türkiye'yi ise dolaylı yoldan ilgilendiren 2020 asgari ücret zam oranının bugün açıklanması bekleniyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Yaklaşık olarak 8 milyon asgari ücretli çalışanı direkt olarak ilgilendiren asgarri ücret zammının dün açıklanması bekleniyordu fakat açıklanmadı. Bu sebepten dolayı bu hafta açıklanması beklenmeye başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısını dün gerçekleştireceği söyleniyordu fakat milyonlarca kişinin beklediği toplantı yapılamadı. Bu sebepten dolayı gözler bugün üzerine kilitlendi.

Gerçekleştirilen son toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gelecek yıl içerisinde verilecek asgari ücrete yönelik ilk reel rakamlar açıklanmaıştı. Asgari Ücrete yönelik gelen TÜİK açıklaması sonrasında tüm Türkiye'nin gözü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 4.toplantıya çevrilmiş durumda. 

Erdoğan Açıklama Yapmıştı

İşveren dengelerin korunması ve asgari ücretin salt gıda harcaması üzerinden hesabının yapılmaması, bunun yanlış olduğunu savunurken, işçilerin komisyondaki temsilcisi olan Türk - İş asgari ücretin 2.578 TL olma noktasında oldukça ısrarcı bir tavır sergiliyor. Yapılacak son toplantının öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da asgari ücret konusuna değinerek "jestimizi yaparız" diyerek hem işverenleri, hem de işçileri umutlandırmıştı.

4. Toplantı Sonunda Belli Olacak

3 farklı işçi konfederasyonu asgari ücret konusunda kararlı duruşunu sürdürüyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ortak karar altına imza atan işçi sendikaları Türk - İş, Hak - İş ve DİSK; asgari ücretin 2.578 TL olması konusunda ortak karar aldılar. 2020 yılında uygulanacak ve çalışanlara verilecek olan zam oranı 4.toplantı sonunda belli olacak.

TÜİK Açıkladı

TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlamasıyla birlikte oldukça önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını; ağır statü işlerde çalışanlar için 2.331 TL, orta statü işlerde çalışanlar için 2.086 TL, hafif statüde olan işlerde çalışanlar için ise 1.940 TL olarak açıklamıştı.

Bugün 06:27 TSİ - Ekonomi

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