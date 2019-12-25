Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:34 TSİ- Spor G: Bugün 09:35 TSİ

Osmanlıspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

Osmanlıspor deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’a konuk olacak başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Çalışmalara bağırsak enfeksiyonu geçiren Eric Ayuk katılmazken hafif adale ağrısı bulunan Barış Zeren takımdan ayrı koşu yaptı. Diğer yandan adalesinde hafif ağrı hisseden Todorovic tedbir amaçlı antrenmanı erken bıraktı.

Mor-sarılılar antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde dönüşümlü olarak çeşitli pas organizasyonuna geçildi. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maç ve ardından yapılan stretching çalışmasıyla son buldu.
# OSMANLISPOR İLE İLİŞKİLİ:
Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi mask
Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi
Osmanlıspor, İstanbulspor maçına hazır mask
Osmanlıspor, İstanbulspor maçına hazır
Mor-sarılılar tam kadro çalıştı mask
Mor-sarılılar tam kadro çalıştı
Osmanlıspor taktik çalıştı mask
Osmanlıspor taktik çalıştı
Antrenman kuvvetle başladı taktikle son buldu mask
Antrenman kuvvetle başladı taktikle son buldu
Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı mask
Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı
Oyunculara Taşdemir’den kahvaltı jesti mask
Oyunculara Taşdemir’den kahvaltı jesti
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu mask
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu
Ümraniyespor hazırlıklarına devam edildi mask
Ümraniyespor hazırlıklarına devam edildi
Mor-sarılılar kuvvet ve dayanıklılık çalıştı mask
Mor-sarılılar kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Bugün 09:34 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Osmanlıspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı mask
Osmanlıspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı
Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi mask
Osmanlıspor çalışmalara ara vermedi
Osmanlıspor, İstanbulspor maçına hazır mask
Osmanlıspor, İstanbulspor maçına hazır
Mor-sarılılar tam kadro çalıştı mask
Mor-sarılılar tam kadro çalıştı
Osmanlıspor taktik çalıştı mask
Osmanlıspor taktik çalıştı
Antrenman kuvvetle başladı taktikle son buldu mask
Antrenman kuvvetle başladı taktikle son buldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması mask
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor  mask
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor 

GALERİ

​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL