Osmanlıspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’a konuk olacak başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Çalışmalara bağırsak enfeksiyonu geçiren Eric Ayuk katılmazken hafif adale ağrısı bulunan Barış Zeren takımdan ayrı koşu yaptı. Diğer yandan adalesinde hafif ağrı hisseden Todorovic tedbir amaçlı antrenmanı erken bıraktı.

Mor-sarılılar antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde dönüşümlü olarak çeşitli pas organizasyonuna geçildi. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maç ve ardından yapılan stretching çalışmasıyla son buldu.