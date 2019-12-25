Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:48 TSİ- Sağlık G: Bugün 10:01 TSİ

​Estetik uygulamaları uzmanlık gerektirir

Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan, uygun koşullarda yapılmayan estetik uygulamaları ile ilgili uzmanlar uyarıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan, uygun koşullarda yapılmayan estetik uygulamaları ile ilgili uzmanlar uyarıyor. Batıgöz Sağlık Grubu Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz bu uygulamaların uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

GÜVENİLİR OLMAYAN YERLERDE UYGULAMA YAPTIRMAYIN

Merdiven altı diye tabir ettiğimiz kulaktan dolma bilgilerle hastalara hizmet veren yerlerde yapılan uygulamaların sonucunda maalesef oldukça ciddi sağlık sorunları yaşanabiliyor. Vücudun herhangi bir yerine yaptırılan ve hastalara çok küçük bir dokunuş gibi lanse edilen bu uygulamaların alanında uzman kişiler tarafından yapılması oldukça önemli. Uygulamayı yapan kişinin uygulama yapılan bölgeyi çok iyi tanıması ve müdahaleyi buna göre yapması gerekiyor. Bu da ancak konunun uzmanı bir hekim tarafından gerçekleştirilebilir.

İnsanlar bazen maddi olarak daha uygun görünen merkezlerde bu tip uygulamaları yaptırabiliyor. Ancak yanlış yapılan bir müdahale uzun vadede hem maddi, hem de manevi anlamda hastalara daha büyük bedeller çıkarabiliyor.

HASTALAR ENFEKSİYON KAPABİLİR

Uygun klinik ve hijyenik ortamlarda yapılmayan uygulamalarda hastaların enfeksiyon kapma riski oldukça yüksek. Bu yüzden hastaların uygulama yaptıracakları yerlerde kullanılacak malzemeyi ve uygulama yapacak olan kişinin konunun uzmanı olup olmadığını öğrenmesi oldukça önemli.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yılbaşı ertesi detoks önerileri mask
Yılbaşı ertesi detoks önerileri
Kusursuz gülümsemenin şifresi mask
Kusursuz gülümsemenin şifresi
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin mask
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin
Acıbadem Internatıonal Medıcal Center, Hollanda’da ‘en iyi’ ilk 10’da! mask
Acıbadem Internatıonal Medıcal Center, Hollanda’da ‘en iyi’ ilk 10’da!
Yılbaşı gecesi yediklerinizden pişmanlık duymayın mask
Yılbaşı gecesi yediklerinizden pişmanlık duymayın
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık mask
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık
“Aşı Karşıtı Düşünceler Çürütülmüştür” mask
“Aşı Karşıtı Düşünceler Çürütülmüştür”
Yirmi yaş dişleri çekilmezse ne olur? mask
Yirmi yaş dişleri çekilmezse ne olur?
Genetik testler sağlığımıza yön veriyor mask
Genetik testler sağlığımıza yön veriyor
Kunduracı göğsünde dolgu estetiği öz güveni geri getiriyor mask
Kunduracı göğsünde dolgu estetiği öz güveni geri getiriyor

Bugün 09:48 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yılbaşı ertesi detoks önerileri mask
Yılbaşı ertesi detoks önerileri
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık mask
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık
Flaş Haber! Gripten Dolayı 106 Kişi Hayatını Kaybetti! mask
Flaş Haber! Gripten Dolayı 106 Kişi Hayatını Kaybetti!
Soğuk Havalarda Dişleriniz Ağrıyorsa Sebebi Bu Olabilir! mask
Soğuk Havalarda Dişleriniz Ağrıyorsa Sebebi Bu Olabilir!
Önerilere uyun, sinüzitten korunun mask
Önerilere uyun, sinüzitten korunun
Bağışıklığını Güçlendir Gripten Korun! mask
Bağışıklığını Güçlendir Gripten Korun!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması mask
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor  mask
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor 

GALERİ

​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL