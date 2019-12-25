​Estetik uygulamaları uzmanlık gerektirir

Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan, uygun koşullarda yapılmayan estetik uygulamaları ile ilgili uzmanlar uyarıyor. Batıgöz Sağlık Grubu Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz bu uygulamaların uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

GÜVENİLİR OLMAYAN YERLERDE UYGULAMA YAPTIRMAYIN

Merdiven altı diye tabir ettiğimiz kulaktan dolma bilgilerle hastalara hizmet veren yerlerde yapılan uygulamaların sonucunda maalesef oldukça ciddi sağlık sorunları yaşanabiliyor. Vücudun herhangi bir yerine yaptırılan ve hastalara çok küçük bir dokunuş gibi lanse edilen bu uygulamaların alanında uzman kişiler tarafından yapılması oldukça önemli. Uygulamayı yapan kişinin uygulama yapılan bölgeyi çok iyi tanıması ve müdahaleyi buna göre yapması gerekiyor. Bu da ancak konunun uzmanı bir hekim tarafından gerçekleştirilebilir.

İnsanlar bazen maddi olarak daha uygun görünen merkezlerde bu tip uygulamaları yaptırabiliyor. Ancak yanlış yapılan bir müdahale uzun vadede hem maddi, hem de manevi anlamda hastalara daha büyük bedeller çıkarabiliyor.

HASTALAR ENFEKSİYON KAPABİLİR

Uygun klinik ve hijyenik ortamlarda yapılmayan uygulamalarda hastaların enfeksiyon kapma riski oldukça yüksek. Bu yüzden hastaların uygulama yaptıracakları yerlerde kullanılacak malzemeyi ve uygulama yapacak olan kişinin konunun uzmanı olup olmadığını öğrenmesi oldukça önemli.