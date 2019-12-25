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Başkan Yaşar Konservatuar sözünü tuttu

Yenimahalle Belediyesi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi işbirliği ile Yenimahalle’nin genç tiyatrocu adaylarına ücretsiz eğitimin kapıları aralanıyor.

Elif Duman
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2019 Yerel seçimleri öncesi verdiği tüm sözleri bir bir yerine getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaklaşık 20 yıldır kültür sanat dünyasına sayısız oyuncu kazandıran Türkiye’nin köklü sanat akademilerinden Sadri Alışık Kültür Merkezi ile iş birliği yaparak, konservatuar sözünü de tuttu.

Tam burslu Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuvarında ilk ders zili, 20 Ocak Pazartesi günü çalıyor.

20 Ocak’ta dersler başlıyor

Yenimahalle’de ikamet eden 30 yaş ve altı, en az lise mezunu sanata gönül veren gençler, Yenimahalle Belediyesi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin ücretsiz konservatuar projesi ile hayallerine kavuşacak.

16-17 Ocak tarihlerinde yapılacak olan elemelere katılmak isteyen genç yetenekler, 15 Ocak Çarşamba gününe kadar Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi’nden ücretsiz başvuru yapabilecek.  Adayların lise diploması ya da üniversite öğrenci belgesi, 2 adet fotoğraf,  nüfus cüzdanı fotokopisi adli sicil kaydı ve sağlık raporu ile başvuru yapmaları gerekiyor.

Yapılan elemelerin ardından 30 genç, tam burslu olarak 20 Ocak Pazartesi günü ders başı yapacak.

Gençler, 2 yıl sonra ilk oyunları ile sahneye çıkacak

Seçilen genç yetenekler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi 1’inci katta projelendirilen Yenimahalle konservatuarında, 2 uygulama, 2 teorik, 2 etüt sınıfı, 1 kütüphane ve 1 dans, müzik odasında 2 yıl boyunca eğitim alacak.

Öğrenciler eğitimlerinin ilk yılında Oyunculuk Yöntemleri, Doğaçlama, Oyunculuk Temel Teknikleri, Dünya Tiyatro Tarihi, Diksiyon, Şan, Dans dersleri alacak. 2’inci yılda; Temel Oyunculuk, Role Hazırlık, Dünya Tiyatro Tarihi, Metin İnceleme, Diksiyon, Şan, Dans dersleri alarak eğitimini başarıyla tamamlayan gençler, Mezuniyet Oyunu ile ilk sahnelerini yapacak.

Ayrıca mezun olan öğrenciler, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak performanslarını sergileme imkanı bulacak.

BAŞVURU VE SINAV ŞARTLARI

Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuvarı tam burslu öğrencilerden oluşacaktır, başvuru için hiçbir ücret ödenmeyecektir. Giriş sınavına başvurabilmek için en az lise veya dengi okuldan mezun olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak şartları aranmaktadır. Sınava girecek adayların yabancı ya da yerli bir eserden, bir komedi, bir dram olmak üzere iki parça ve bir şiirle katılmaları gerekmektedir.
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Bugün 10:39 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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