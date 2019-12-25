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Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nin yüzde 20’si tamamlandı

Sincan Belediyesi tarafından temeli Temmuz 2019’da atılan Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Elif Duman
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Sincan Belediyesi tarafından temeli Temmuz 2019’da atılan Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşaatın yüzde 20’si tamamlandı. Çalışmalar sona erdiğinde Sincan, Türkiye’de sanatın ve kültürün merkezi haline gelecek.

Sincan Belediyesi tarafından temeli temmuz ayında atılan Kültür ve Kongre Merkezi’nin kaba inşaatı devam ediyor. Şu ana kadar inşaatın yüzde 20’si tamamlandı. Çalışmalar bittiğinde 2 bin 561 kişilik konferans salonuyla Ankara’nın gözde merkezleri arasında yer alacak olan Kültür ve Kongre Merkezi’ni Sincan halkı da sabırsızlıkla bekliyor.

16.121 m2 alanda inşa edilen, 25.500 m2 kapalı alana sahip Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi tamamlandığında Türkiye’deki sayılı merkezlerden birisi olacak. Merkez; konser, toplantı, uluslararası seminer ve sempozyumlara ev sahipliği yapacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, proje tamamlandığında Sincan’ın kültür ve sanat merkezi haline geleceğini belirterek, “Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’ni inşallah Sincanımıza kazandırıyoruz. Merkezimizde hanımlara, güngörmüşlerimize ve gençlerimize yönelik sosyal imkanlar, etüt merkezleri, çalışma alanları ve kütüphane ile 2 bin 561 kişilik konferans salonu olacak. Bu anlamda Ankara’nın en büyük merkezini Sincan’a kazandırıyoruz.” diye konuştu.

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ’NDE NELER VAR?

16.121 m2 alan üzerine inşa edilen Kültür ve Kongre Merkezi’nde 2561 kişilik kongre salonu, sergi ve fuaye alanı, millet kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, güngörmüşler ve hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu gibi sosyal donatılarıyla vatandaşlara en güzel şekilde hizmet verecek.
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Bugün 10:46 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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