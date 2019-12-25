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Çankaya muhtarlık binalarını yeniliyor

Çankaya Belediyesi ilçede bulunan muhtarlık binalarını yenileyerek muhtarların hizmetine sunuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesi, vatandaşlarla belediye arasında iletişim kuran demokrasinin temel yapıtaşı mahalle muhtarlarına yeni hizmet binaları kazandırmaya devam ediyor. İlçede yer alan muhtarlık binalarını baştan aşağıya yenileyen Çankaya Belediyesi, zamanın şartlarına göre yenilenmesi gereken mevcut muhtarlık binalarını da onarıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiği günden bu yana 123 mahalle muhtarlığından 70’ini baştan aşağıya yenileyen Çankaya Belediyesi, yenilediği muhtarlık binaları ile muhtarların daha iyi şartlarda ve modern binalarda hizmet vermelerini sağlıyor.

 2019 YILINDA 6 YENİ MUHTARLIK BİNASI

İçerisinde muhtarlık çalışma ofisi, depo alanı, mutfak, tuvalet, oturma grubu, klima ile yeni bir görünüm kazanan muhtarlık binalarını Çankayalı muhtarların hizmetine sunan Çankaya Belediyesi 2019 yılında Ayrancı, Ahlatlıbel, Nasuh Akar, Gaziosmanpaşa, Doğuş ve Cumhuriyet Mahallesi muhtarlıkları olmak üzere 6 muhtarlığı baştan aşağıya yeniledi.

Muhtarların Türkiye’nin en büyük ilçesi konumundaki Çankaya’da daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri için çaba gösterdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Muhtarlarımızın iyi şartlarda vatandaşlara hizmet vermelerini istiyoruz. Muhtarlık binalarını yenileyerek çalışma koşullarını iyileştiriyoruz. İlçemizde yer alan 123 mahalle muhtarına her ay faturalarını ödemelerinde yardımcı olacak şekilde 300 TL nakdi destek veriyoruz” diye konuştu.
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Bugün 10:50 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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