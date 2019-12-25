Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:38 TSİ- Teknoloji G: Bugün 12:39 TSİ

IoT cihazları hakkında bilinen 6 yanlış efsane

Bireysel kullanıcılara ve şirketlere çok büyük kolaylıklar sağlayan nesnelerin interneti (IoT) cihazları hakkında yaygın yanlışlar bulunuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Bireysel kullanıcılara ve şirketlere çok büyük kolaylıklar sağlayan nesnelerin interneti (IoT) cihazları hakkında yaygın yanlışlar bulunuyor. Güvenlikleri yetersiz olan IoT cihazlarına karşı saldırılarını artıran hackerlere dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, IoT cihazları hakkında en çok dile getirilen ve yanlışa sürükleyen 6 efsaneyi açıklıyor.

Evlerde, iş yerlerinde ya da sosyal hayatın her alanında hızlıca yer edinen IoT cihazları hakkında bilinen bilgiler yetersiz kalıyor. Güvenlik savunmalarının yetersiz olduğu IoT cihazlarına saldıran hackerler ise elleri boş dönmüyor. IoT cihazlar üzerinden veri sızıntılarına ve oluşturdukları güvenlik açığına dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, IoT cihazlarına yönelik sıklıkla dile getirilen 6 siber güvenlik efsanesine karşı kullanıcıları ve şirketleri uyarıyor.

1. IoT sistemini kırmak özel beceriler gerektirir. IoT cihazlarının pahalı bir ev ağında konuşlandırılması, bilgisayar korsanlarının zorla giremeyeceği anlamına gelmiyor. Çoğu IoT sistemi, Linux gibi gömülü işletim sistemlerinde çalışıyor. Bilgisayar korsanlarının Linux sunucularına girmek için kullandıkları aynı teknikler IoT cihazlarına girmek için kullanılabilirken çoğu IoT cihazı da yüksek güvenlik özellikleri ile inşa edilmiyor.

2. IoT hackleri abartılıyor ve sadece filmlerde oluyor. İnsanlar, ofislerinin ve hatta ev sinemalarının saldırıya uğramasının çok zor olacağını düşünüyor olabilir, ancak oluyor ve gelecekte daha da olacak. Örneğin Las Vegas’ta bir otel, bilgisayar korsanlarının yüksek teknolojili bir akvaryumdan ağa erişerek şirket verilerini çaldıklarını bildirdi. IoT ürünleri hakkında az bilgiye sahip insanların, akıllı cihazların savunmalarının yetersiz olduğunu, savunmalarının güçlendirilmediği sürece filmlerde gördüklerine benzer hacklenmeleri yaşayabileceklerini unutmamaları gerekiyor.

3. IoT cihazları gerçekten güvence altına alınamaz. Yaygın bir yanılgı, gömülü sistemlerin şifrelemeyi destekleyemediğidir. 8 bitlik denetleyicilerin bile temel düzey şifrelemeyi destekleyebildiğini ve aktarım sırasında veri akışını şifrelemenin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Şirketler, IoT cihazları için yazılımı desteklemeyen sensörler kullanıyorsa, sensörlerin yanına güvenlik duvarları ya da yönlendiriciler koyarak iletilen tüm veriler kenar aygıttan geçmesini sağlayabilir. IT departmanları tüm IoT trafiğinin ayrı bir ağ segmentinde çalışmasını sağlayabilir. Örneğin bir ofis, yerleşik Wi-Fi içeren 10 yeni yazıcıya sahip olduysa güvenlik yöneticileri, yazıcıların yapabileceklerini kısıtlayan ilkeler ayarlayabilir veya bunları ayrı bir segmentte çalıştırabilir.

4. Sadece varsayılan kullanıcı adlarını ve şifrelerini değiştirmek, IoT cihazlarını güvence altına alır. IoT güvenliğinin konuşulduğu ilk zamanlarda, IT çalışanları yöneticilerine ve diğer tüketicilere yapmaları gereken tek şeyin varsayılan kullanıcı adını ve şifreyi değiştirmek olduğunu söyledi. Varsayılan şifreyi değiştirmek hala mantıklı gelse de, çoğu zaman hackerlerin açık bir yönlendirici veya sunucu portundan geçerek ağa girebileceği unutuluyor. IP adresi olan herhangi bir sensörü veya cihazı kilitlediğinizden emin olun.

5. İş yerindeki konferans salonlarında kullanılan akıllı TV'ler yerleşik güvenlik özelliklerine sahiptir. Öncelikle evde kullandığınız akıllı bir TV ile ofiste kullandığınız akıllı TV’nizin aynı güvenlik özelliklerine sahip olduğunu ve güvenliğini artırmanın elinizde olduğunu söylemek gerekiyor. IT çalışanlarının, TV’lerin güvenli bir bağlantı üzerinden çalıştığını bilmeleri için hangi ağa eriştiğini kontrol etmesi gerekiyor. Bu cihazların yanı sıra gözetim kameraları ve Wi-Fi yazıcıları da sürekli olarak yönetilmelidir.

6. IoT cihazları dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar ile aynı şekilde güncellenebilir. Bu yaklaşımı uygulamadan önce bu cihazların üretici yazılımı güncelleme politikalarını kontrol edin. Bazı IoT cihazlarının 10, hatta 20 yıllık yaşam döngüleri vardır. Bu nedenle üreticinin cihazı bu kadar uzun süre boyunca desteklemesini beklemek gerçekçi değildir.
# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
10 maddede 2020 yılının sosyal medyasına bakış mask
10 maddede 2020 yılının sosyal medyasına bakış
Yapay Zeka Harikası Akıllı Telefon: Casper VIA P3 mask
Yapay Zeka Harikası Akıllı Telefon: Casper VIA P3
Stantinko isimli botnet tehlike saçıyor mask
Stantinko isimli botnet tehlike saçıyor
3. KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması için başvurular başladı mask
3. KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması için başvurular başladı
Güvenli yılbaşı alışverişi için 12 uyarı! mask
Güvenli yılbaşı alışverişi için 12 uyarı!
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
Dijital dönemde tasarım trendleri değişiyor mask
Dijital dönemde tasarım trendleri değişiyor
​Logo Yazılım HİB’den Birincilikle Döndü mask
​Logo Yazılım HİB’den Birincilikle Döndü
​Türkiye fırsat günlerinde online alışverişi sevdi mask
​Türkiye fırsat günlerinde online alışverişi sevdi
Kaspersky ilk uluslararası teknoloji filmleri festivalini duyurdu mask
Kaspersky ilk uluslararası teknoloji filmleri festivalini duyurdu

Bugün 12:38 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
IoT cihazları hakkında bilinen 6 yanlış efsane mask
IoT cihazları hakkında bilinen 6 yanlış efsane
10 maddede 2020 yılının sosyal medyasına bakış mask
10 maddede 2020 yılının sosyal medyasına bakış
Yapay Zeka Harikası Akıllı Telefon: Casper VIA P3 mask
Yapay Zeka Harikası Akıllı Telefon: Casper VIA P3
Stantinko isimli botnet tehlike saçıyor mask
Stantinko isimli botnet tehlike saçıyor
3. KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması için başvurular başladı mask
3. KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması için başvurular başladı
Güvenli yılbaşı alışverişi için 12 uyarı! mask
Güvenli yılbaşı alışverişi için 12 uyarı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması mask
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor  mask
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor 

GALERİ

​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL