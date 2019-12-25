Kusursuz gülümsemenin şifresi

Kusursuz bir gülüşe sahip olmak için yapılan gülüş tasarımında doğallığın yanı sıra estetiği de yakalamak önemlidir. Diş hekimliğinde estetik ve restoratif tedavilerin gelişmesiyle, hastanın gülüşü tasarlanarak, pek çok şekil, renk ve pozisyon bozuklukları düzeltilmektedir. Estetiğin doğallıkla uyum içinde olabilmesi için yaptığımız bazı hesaplamalar vardır ki bunların ilki altın orandır.

Altın oran mimaride, doğada ve birçok alanda kusursuzluğun geometrisi olarak kullanılır. Gülüş tasarımı yapılırken de dişlerin birbirlerine oranını belirleyebilmek amacıyla altın orana başvurulur.

Üst kesici dişlerin yüksekliklerinin genişliklerine oranı altın oran hesaplanırken dikkat edilen bir noktadır. Ayrıca birinci kesici dişin yardımcı kesici dişe oranı da altın orana sahiptir.

Dt. Pertev Kökdemir, gülüş tasarımında bakılan önemli noktaları şöyle tanımladı:

- Kişinin genel yüz hatlarına

- Diş simetrisi,

- Gülüş hattı,

- Diş eti hattı,

- Dişlerin dikey ve yatay formları,

- Dişlerin dudak ile ilişkisi,

Dt. Kökdemir ’’Aynı zamanda dişlerin renkleri ile ışık uyumlarına bakarak daha kusursuz bir gülümseme sağlanmaktadır.’’ dedi.