Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:43 TSİ- Sağlık G: Bugün 12:44 TSİ

Kusursuz gülümsemenin şifresi

Kusursuz bir gülüşe sahip olmak için yapılan gülüş tasarımında doğallığın yanı sıra estetiği de yakalamak önemlidir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Kusursuz bir gülüşe sahip olmak için yapılan gülüş tasarımında doğallığın yanı sıra estetiği de yakalamak önemlidir. Diş hekimliğinde estetik ve restoratif tedavilerin gelişmesiyle, hastanın gülüşü tasarlanarak, pek çok şekil, renk ve pozisyon bozuklukları düzeltilmektedir. Estetiğin doğallıkla uyum içinde olabilmesi için yaptığımız bazı hesaplamalar vardır ki bunların ilki altın orandır.

Altın oran mimaride, doğada ve birçok alanda kusursuzluğun geometrisi olarak kullanılır. Gülüş tasarımı yapılırken de dişlerin birbirlerine oranını belirleyebilmek amacıyla altın orana başvurulur.

Üst kesici dişlerin yüksekliklerinin genişliklerine oranı altın oran hesaplanırken dikkat edilen bir noktadır. Ayrıca birinci kesici dişin yardımcı kesici dişe oranı da altın orana sahiptir.

Dt. Pertev Kökdemir, gülüş tasarımında bakılan önemli noktaları şöyle tanımladı:

- Kişinin genel yüz hatlarına

- Diş simetrisi,

- Gülüş hattı,

- Diş eti hattı,

- Dişlerin dikey ve yatay formları,

- Dişlerin dudak ile ilişkisi,

Dt. Kökdemir ’’Aynı zamanda dişlerin renkleri ile ışık uyumlarına bakarak daha kusursuz bir gülümseme sağlanmaktadır.’’ dedi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yılbaşı ertesi detoks önerileri mask
Yılbaşı ertesi detoks önerileri
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin mask
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin
Acıbadem Internatıonal Medıcal Center, Hollanda’da ‘en iyi’ ilk 10’da! mask
Acıbadem Internatıonal Medıcal Center, Hollanda’da ‘en iyi’ ilk 10’da!
Yılbaşı gecesi yediklerinizden pişmanlık duymayın mask
Yılbaşı gecesi yediklerinizden pişmanlık duymayın
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık mask
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık
​Estetik uygulamaları uzmanlık gerektirir mask
​Estetik uygulamaları uzmanlık gerektirir
“Aşı Karşıtı Düşünceler Çürütülmüştür” mask
“Aşı Karşıtı Düşünceler Çürütülmüştür”
Yirmi yaş dişleri çekilmezse ne olur? mask
Yirmi yaş dişleri çekilmezse ne olur?
Genetik testler sağlığımıza yön veriyor mask
Genetik testler sağlığımıza yön veriyor
Kunduracı göğsünde dolgu estetiği öz güveni geri getiriyor mask
Kunduracı göğsünde dolgu estetiği öz güveni geri getiriyor

Bugün 12:43 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yılbaşı ertesi detoks önerileri mask
Yılbaşı ertesi detoks önerileri
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık mask
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık
Flaş Haber! Gripten Dolayı 106 Kişi Hayatını Kaybetti! mask
Flaş Haber! Gripten Dolayı 106 Kişi Hayatını Kaybetti!
Soğuk Havalarda Dişleriniz Ağrıyorsa Sebebi Bu Olabilir! mask
Soğuk Havalarda Dişleriniz Ağrıyorsa Sebebi Bu Olabilir!
Önerilere uyun, sinüzitten korunun mask
Önerilere uyun, sinüzitten korunun
Bağışıklığını Güçlendir Gripten Korun! mask
Bağışıklığını Güçlendir Gripten Korun!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması mask
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor  mask
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor 

GALERİ

​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL