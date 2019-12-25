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Ankara Optimum’da Festival başladı

Ankara Optimum, 7’den 70’e tüm ziyaretçilerini yılbaşı heyecanına 20-28 Aralık tarihleri arasında düzenleyeceği Hediyelik Eşya ve El Sanatları Festivali etkinliğiyle eşlik ediyor.

Elif Duman
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Birbirinden eğlenceli ve her kitleye hitap eden etkinlikleriyle adından söz ettiren  Ankara Optimum AVM’de yeni yıla sayılı günler kala heyecan artarken, tüm misafirlerine yeni yıl hediye seçiminde kolaylık sağlıyor.

Ankara Optimum AVM içerisinde, etkinlik alanında gerçekleşecek olan festivalde, 20-28 Aralık tarihleri arasında, birbirinden güzel memleket kokan hediyelerle sevdiklerinizi mutlu etmenin tam zamanı. Bakır ürünler, Trabzon ve Keşan Ürünleri, doğal yapım taş gibi yöresel ürünler tezgahlarda yerini aldı.

Ankara Optimum AVM içerisinde özel olarak kurulacak etkinlik alanındaki festivale katılım ücretsizdir.
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