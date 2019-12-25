Kuğu Gölü Balesi Congresium Sahnesi'nde

Gerçek aşkın gücünün anlatıldığı, Çaykovski’nin ölümsüz bale yapıtı Kuğu Gölü; 27 Aralık 2019 akşamı saat 20.00’de seyircilerimizden gelen yoğun istek üzerine 3000 kişilik Congresium Sahnesi’nde sahneleniyor.

Ünlü koreograf M.Patipa ve L.Ivanov’un adımlarını 2 perde olarak sahneye koyan A.Volkan Ersoy ve Armağan Davran imzası taşıyan ve klasik balenin en güzel örneği olan Kuğu Gölü; Prens Siegfried’in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen, onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalmasını, ancak avlanmak üzere gittiği gölde, büyücü Rothbart’ın kuğu şekline soktuğu Prenses Odette’ye aşık olmasını ,temiz bir aşkın büyü ve kötülüğe nasıl galip geldiğini konu alıyor.

Sunay Muratov ve Bujor Hoinic dönüşümlü olarak orkestrayı yönetirken; dekor tasarım Gürcan Kubilay, kostüm tasarım Savaş Camgöz ve ışık tasarım Fuat Gök imzası taşıyor. Odette-Odile rolüne, Özge Onat –Sultan Menteşe – Polen Gezmiş -Serapsu Gürman, Prens Siegfried rolüne, İlhan Durgut - Eren Keleş -Burak Serkan Cebeci-Umut Can Arzuman, Von Rothbart rolüne,Eren Keleş – Berkay Saraçoğlu – Umut Can Arzuman, Soytarı rolüne, Kadir Okurer –Aralcan Kocabey ve Etkin Yüzer dönüşümlü olarak hayat veriyor.