“Bu yılbaşı, kendinize ve sevdiklerinize sürdürülebilir bir dünya armağan edin”

Ülkemizde sürdürülebilir geri kazanım sisteminin gelişimine öncülük eden ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı, yılbaşı hediye ambalajlarının ayrı biriktirilerek mahallelerdeki geri kazanım kutularına atılması çağırısında bulundu. ÇEVKO Vakfı liderliğinde gerçekleşen çalışmalar sayesinde geçen yıl, geri kazanılan kâğıt-karton/kompozit/ahşap ambalaj atıkları sayesinde 100 hektar orman arazisine eş değer, 4 milyon 850 bin ağaç kesilmekten kurtuldu; 43 bin ailenin yıllık su tüketimine eş değer 7,5 milyar litre su tasarrufu sağlandı.

Her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da milyonlarca kişi, sevdiklerine hediyeler verecek. Öte yandan, yılbaşına yaklaştığımız şu günlerde, günümüzde ve gelecekte sürdürülebilir çevre açısından en büyük tehdidi oluşturan ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun olarak kabul gören küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri, kendini alışılmadık hava durumunda gösteriyor. İklim değişikliği ile mücadelede, uluslararası organizasyonlar, kamu ve yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlar kadar bireylere de sorumluluk düşüyor.

Bünyesinde bir araya getirdiği yetkin sanayi inisiyatifi ve yaygın sivil toplum kuruluşu kimlikleriyle, sürdürülebilir çevre ve ekonomi dengesine katkıda bulunan ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, yılbaşı öncesi bireylere duyarlılık çağrısında bulundu.

Ambalaj atıklarının sürdürülebilir olarak geri dönüşümünün mümkün olduğunu hatırlatan ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu, “Yılbaşında geleneksel olarak milyonlarca kişi birbirine hediyeler verecek. Bu hediyeleri verirken, minik notlarla ya da sözlü olarak birbirimize ambalajları ayrı biriktirip mahallelerimizde yer alan geri kazanım kutularına atma çağrısında bulunalım. Böylece yılbaşı hediyelerimize, sürdürülebilir bir dünya için olumlu bir adımı da ekleyelim.” dedi.

ÇEVKO Vakfı tarafından, geçtiğimiz yıl;

Geri kazanılan her malzemeden ambalaj atığı ile:

•1 milyon ailenin yıllık elektrik tüketimine eş değer, 2 bin 730 GW.saat elektrik tasarrufu sağlandı.

•1.440 olimpik yüzme havuzu hacmine eşit, 3 milyon 600 bin m³ depolama sahasından tasarruf sağlandı.

•17 bin uçağın dünyanın çevresini dönmesi halinde ortaya çıkacak emisyona denk 331 bin ton sera gazı salımı engellendi.

Geri kazanılan kâğıt-karton/kompozit/ahşap ambalaj atıkları ile:

•100 hektar orman arazisine eş değer, 4 milyon 850 bin ağaç kesilmekten kurtuldu.

•43 bin ailenin yıllık su tüketimine eş değer 7,5 milyar litre su tasarrufu sağlandı.

Geri kazanılan plastik ambalaj atıkları ile:

•3 milyon aracın deposunu doldurabilecek, 134 milyon litre petrol tasarrufu sağlandı.

Sadece yılbaşı hediye ambalajlarının değil, günlük hayatta tüketilen ürünlerin kağıt / karton, plastik, ahşap, cam ya da farklı malzemelerin birlikte kullanıldığı ambalajların atıklarının, diğer evsel atıklarımızdan ayrı bir şekilde biriktirilip, mahallede yer alan geri kazanım kutularına atmanın önemine dikkat çeken Dilek Özcanlı Uslu: “Bu basit hareket, sürdürülebilir bir dünya için önemli bir adım oluşturuyor. Tüketilen bir ürünün ambalaj atığını çöp olarak değil, sürdürülebilir çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği bir güç olarak görelim. Her birimizin bu gücü algılamamız ve bu farkındalığa sahip olmamız; dahası bu farkındalığı çevremiz yaymamız mümkün. Biz de çalışmalarımızda, geri kazanım kültürünün yaygınlaşmasını ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Mahallenizde Geri Dönüşüm Kutusu Yoksa, Belediyenizden Talep Edin

ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu, yerel yönetimlerce oluşturulan geri dönüşüm kutularının, günümüzde birçok kentte, birçok mahallede yer aldığını ifade ederek, “ Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, 30 milyon kişinin yaşadığı, 168 belediye ile birlikte çalışıyoruz.Kendi mahallesinde ya da yakınında geri dönüşüm kutusu olmayan vatandaşlarımız, bu konuda yerel belediyeler ile temas kurarlarsa, mutlaka yardım göreceklerdir” dedi.