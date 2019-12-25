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OPPO A9 2020 ile kesintisiz deneyim

OPPO’nun yeni modellerinden A9 2020, çarpıcı fotoğrafçılık kabiliyetleri, etkileyici tasarımı ve uzun ömürlü pil özelliğiyle orta segment akıllı telefon pazarında öne çıkıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Akıllı telefon pazarının lider markası OPPO, yenilikleri keşfetmek isteyen genç kullanıcılar için ürettiği A9 2020 modeli ile öncü özellik ve deneyim seçeneği sunuyor. A9 genel olarak geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etse de özellikle genç ve genç kalan kullanıcılar için benzersiz bir değer yaratıyor.

OPPO A9 2020, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan çok amaçlı 48 MP Dört Kamerası ve daha uzun süreli kullanım sağlayan 5.000 mAh'lık Ultra Bataryası ile kullanıcılara keyifli ve uzun pil ömürlü bir deneyim yaşatıyor.

5000mAh batarya ile kesintisiz kullanım

Yüksek kapasiteli 5000mAh batarya, 19 saat kesintisiz mobil kullanımı veya 11 saatten fazla kesintisiz HD video izlemeyi destekleyebildiği için kullanıcıların daha uzun süre keyifli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Ayrıca A9, “Ters Şarj Özelliği” sayesinde tıpkı bir güç kaynağı gibi diğer tüm cihazların da şarj edilmesinde kullanılabiliyor.

“Deniz Yeşili” ve “Uzay Moru” renk seçenekleri bulunan OPPO A9’un, 8GB’lık RAM özelliğiyle birlikte çalışan Snapdragon 665, hem daha hızlı bir performans göstermesini hem de yüzde 20’ye varan eş zamanlı azaltılmış güç tüketimini mümkün kılıyor. Bu özellik, Game Boost 2.0 ile çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarken daha sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi için Frame Boost ve Touch Boost özelliklerini de bir araya getiriyor. 128 GB'lık dahili hafızasının yanı sıra, 256 GB'a kadar fazladan hafıza sağlayan Micro SD kart yuvası ve çift sim kart özelliği de bulunan A9, Dolby Atmos® ve İkili Stereo Hoparlörleriyle 360 derecelik zengin bir ses ambiyansı oluşturuyor.

Sınır tanımayan fotoğraflar

OPPO A9 2020, şık tasarımlı gövdesinde birbirinden farklı 5 kamera modunu barındırıyor. 48 MP’lik arka ana lens, maksimum düzeyde fotoğraf çözünürlüğü sağlarken; Ultra Geniş 119° lensi kusursuz panoramik görüntüler elde edilmesini mümkün kılıyor. Kullanıcılar, diğer iki arka lensle portre fotoğraflarına özel efektler ekleyerek onları daha sanatsal hale getirebiliyor. Gövdenin önünde yer alan 16 MP’lik kamera ise Yapay Zeka Güzelleştirme teknolojisini içeriyor.

A9'un 119° Ultra Geniş Lensleri, dar alanlarda daha geniş manzaralar yakalanmasına olanak sağlıyor. Eklenen derinlik ve boyutla, hayallere sınır koymadan herkes ve her şey tek bir fotoğraf karesinde yer alıyor.

OPPO A9’da yer alan Sinematik Video Stili; özel efektler ve profesyonel renk geçişi kalibrasyonları sayesinde kişisel videoları tek bir tuşla sanat eserlerine dönüştürüyor.

Yapay zekâlı ön kamera

A9’un Yapay Zeka Güzelleştirme teknolojisiyle donatılan 16 MP ön kamerası, kullanıcılarının yaşını otomatik olarak tespit ederek cilt tonunu yaşına göre eşitliyor ve fotoğrafları güncel güzellik temalarına göre ayarlıyor.

Gece fotoğrafları bile daha net ve daha aydınlık

OPPO A9’un f1,8 diyafram açıklığındaki kamerası, Ultra Gece Modu 2.0 sayesinde en düşük ışık koşullarında bile üstün performans sergiliyor. Ayrıca HGR + çoklu çerçeve teknolojisi sayesinde; insanlar çevrelerinden bağımsız olarak işlendiği için, yüzler daha parlak ve detaylı görünürken arka plandaki parlamalar da büyük ölçüde azalıyor. Ultra Gece Modu 2.0’ın kullanıldığı, Ultra Geniş Açılı fotoğraflar da göz alıcı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Sarsıntısız 4K videolar

OPPO A9 2020 kullanıcıları hareket halinde olsalar bile, Video Sabitleme Teknolojisiyle her anı 4K kalitesinde kaydedebiliyor. EGS (Elektronik Görüntü Sabitleme) ile akıllı teknoloji ve dahili jiroskopu bir araya getiren A9 2020; yürürken, koşarken ve sürüş esnasında sarsıntısız bir çekim imkânı sunuyor.
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