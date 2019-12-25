Yılbaşı ertesi detoks önerileri

Bol su içerek güne başlamalısınız

Besin ve alkol tüketiminin geç saatlere kadar devam ettiği günlerde, ertesi güne bol su içerek başlamak gerektiğini, içilen suyun üç litreye kadar çıkarılmasını tavsiye eden Zülal Yalçın; gece saat dokuzdan sonra tüketilen ve midede sindirilmeyen besinlerin enerjiye çevrilme sürecinin başladığını söyleyerek şöyle konuştu.

Yalçın; “ Yılbaşı gecesi tüketilen alkolün olumsuz etkileri ertesi gün ortaya çıkacağı için gece boyunca bol su içmeye devam edilmelidir. Hatta suyunuzun içine birkaç dilim limon ilavesi yaparak C vitaminini yükseltmek ödem atmayı kolaylaştıracaktır. Gece eğlenmenin vermiş olduğu yorgunluğu tüm gün uyuyarak kapatmaya çalışmayın. Vücudunuz uyandıktan sonra hormonel sisteminiz daha farklı çalışmaya başladığı için güzel bir kahvaltı ile enerjinizi toparlayabilirsiniz. Özellikle kahvaltıda size gün boyu yorgunluk hissini unutturacak ve vücudunuzu temizleyecek antioksidan içeriği yüksek kırmızı biber, ananas, kivi, yaban mersini, maydanoz gibi besinlere yer vermelisiniz.

Kahvaltıda peynirli kırmızı biberli bir omlet ile metabolizmanızı hızlandırmak için bir adım atarken yüksek c vitamini ve protein ile vücudunuzu uyandırmış olacaksınız. Sabah yapılan güzel bir kahvaltıdan sonra güne hafif öğünlerle devam edin. Mideyi rahatlatmak adına detoks çaylarının yanı sıra zeytinyağlı sebze yemekleri ve salatalar ile hafif öğün planı yapın ve midenizi yormayın. Ertesi gün, alkol alımından ve kafein alımından kaçının. Gecenin yorgunluğunu atmak için midenize ve bedeninize zaman tanıyın.

Mide bulantıları, şişkinlik ve sindirim problemlerini ortadan kaldırmak için kendinize sindirim sisteminizi rahatlatacak çaylar hazırlayabilirsiniz. Bu sayede gece tüketilen şekerli besinler ve alkolün sebep olduğu ödem ve şişkinlikten kurtulmanız daha hızlı olacaktır. Yeni güne adapte olurken hareketsiz kalmayın. Gün içinde dinlenip biraz toparlandıktan sonra yarım saatlik temiz havada yapacağınız bir yürüyüş vücudunuzun yenilenmesini ve canlanmasını sağlayacaktır.

Yılbaşı akşamı çok yemek yemek için kendinizi gün içinde aç bırakmayın. Bu vücudunuzun daha fazla yağ depolamasına sebep olacaktır. Gün içinde sabah daha yoğun olmak kaydıyla akşama doğru hafifleyen bir beslenme programı takip etmeniz yılbaşı akşamını daha dengeli geçirmenize yardımcı olur. Beslenmenizde karbonhidratlardan mümkün olduğunca uzak durarak sebze ağırlıklı hafif bir gün geçirmenizi sağlar. Potasyum içeriği yüksek ıspanak, avokado, somon, kereviz gibi sebzeleri beslenmenize eklemelisiniz. Bu sayede yıl başı gecesi tüketilen tuzlu besinlerden alınan sodyumun atılması kolaylaşır, kasların doğru çalışması, kanın asit-baz dengesinin yeniden düzenlenmesinde önemli rol oynayacaktır.”

Tavsiye Menu (Erken uyananlar için)

UYANINCA: Yarım greyfurt veya 2 dilim ananas +2 tam ceviz +1 fincan detoks çayı

KAHVALTI : 1 yumurtadan 2 kaşık lor peynirli kapya biberli omlet+1 kivi +bol limonlu maydanoz+5 çiğ badem +1 dilim tam tahıllı ekmek +1 fincan detoks çayı

ARA: 1 mandalina

ÖĞLEN: Doyana kadar sebze çorbası(1 tk yağ)+ 1 kase yoğurt

ARA: 2 ceviz ,1 bardak detoks ayranı

AKŞAM: Doyana kadar sebze çorbası(1 tk yağ), bol limonlu salata + 1 kase yoğurt

ARA: 1 küçük sade yoğurt

Tavsiye Menü (Geç uyananlar için )

UYANINCA: 1 fincan detoks çayı

GEÇ KAHVALTI: 1 yumurtadan menemen +1 dilim tuzsuz dil peyniri +bol limonlu maydanoz +kapya biber +1 fincan detoks çayı

ARA: 1 kivi+ 1 bardak detoks ayranı veya 1 küçük yoğurt+5 çiğ badem

AKŞAM: doyana kadar sebze çorbası(1 tk yağ), bol limonlu salata + 1 kase yoğurt

ARA: 1 fincan detoks çayı