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Mesai kavramı olmayan sektörün ilk buluşması İstanbul’da

Otel, hastane, fabrika ve ofis gibi birçok farklı noktada kullanılan otomat makineleri barındırdığı teknoloji ve kullanım kolaylığı ile dikkatleri üzerine çekerken, önemli bir pazarı da beraberinde getiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Otel, hastane, fabrika ve ofis gibi birçok farklı noktada kullanılan otomat makineleri barındırdığı teknoloji ve kullanım kolaylığı ile dikkatleri üzerine çekerken, önemli bir pazarı da beraberinde getiriyor. Sektörün dünyada 2025 yılına kadar 15 milyar dolara ulaşması beklenirken, Türkiye'de ise şu anda 40 binden fazla olan otomat sayısının 10 yıl içerisinde 700 binlere ulaşacağını öngörülüyor. Bu kapsamda Türkiye’de ilk defa 13 – 15 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ‘Otomat Teknolojileri ve Self Servis Sistemler Fuarı sektörün gelişimi adına ülkemize önemli katkılar sağlayacak.

Günümüzde birçok alanda hizmet veren “vending" olarak da nitelendirilen otomat makinaları, yiyecek-içecek maliyetini en az yüzde 35 oranında düşürürken, 7/24 çalışması kalite, tasarruf ve hijyen gibi birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Gelişen teknoloji ile birlikte çeşitliliği de sayısı da artan makinalar ABD, Japonya ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılıyor. Rakamlarda bunu gösterir nitelikte. Örneğin ABD'de 5 milyon otomat varken Japonya genelinde bu sayı 6.52 milyona ulaştı. Her 23 Japon vatandaşına 1 satış otomatı düşerken, makineler aracılığıyla yapılan satışın hacmi ise yıllık 7 trilyon yen (Yaklaşık 63 milyon dolar) seviyesinde.

Metropollerde geniş ürün seçenekleri ile kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan sektör İstanbul’da bir araya geliyor. Sektörde büyük bir açık olduğunun altını çizen Tureks Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, “Teknolojin gelişmesi ile beraber iş yapış şekilleri de değişti. Kahve, bisküvi, kek, meşrubat gibi birçok ürün satın alabildiğimiz otomat makineleri de iş gücü gerektirmemesi ve sağladığı avantajlar ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ülkemizde vending sektörünün bir araya geleceği bir platform yoktu. Bizde Vendex Turkey ile sektör profesyonellerini bir araya getirerek, sektörün gelişimine önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.
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Bugün 13:42 TSİ - Teknoloji

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