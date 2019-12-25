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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan yeni yıl için büyük şölen

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılını ve yeni yılı bir arada kutluyor.

Elif Duman
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Dünyaca “Dört İtalyan Tenor” ilk kez Türkiye’de.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 27 Aralık 2019 tarihinde Ankara Spor Salonu’nda (ARENA) CSO Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetiminde büyük bir şölene hazırlanıyor.

CSO ‘ Yeni Yıl Konseri’nde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılını ve 2020 yılını unutulmayacak bir konserle kutlayacak.

Dünyaca ünlü “Dört İtalyan Tenor” (The Four Italian Tenors) Türkiye’deki ilk konserlerini ‘Yeni Yıl Konseri’nde Ankara’daki müzikseverlere vermiş olacak.

CSO Konser Programı

Konser programında Dört İtalyan Tenor, aryalar, napolitenler ve şarkılarla geceyi süslerken, güne özel olarak Yusuf Yalçın tarafından hazırlanan yeni eser, Devlet Opera ve Balesinin duayen koreografı Mehmet Balkan’ın koreografisiyle konuk dansçı Tan Sağtürk tarafından sergilenecek.

Çalışmalarını Koro Şefi Burak Onur Erdem yönetiminde sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu,  Yıldız Çankaya’nın sanat yönetmenliğindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu da bu anlamlı ve özel günün programında yer alacak.

Konserin biletlerine CSO gişesinden ya da www.biletinial.com sitesinden ulaşılabilir.
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Bugün 13:49 TSİ - Kültür - Sanat

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