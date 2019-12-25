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Ankaralılar Altınoran’da gerçekleşen ‘İyi Bir Yıl’ etkinliğinde buluştu

Ankaralılar, Sinpaş’ın Altınoran projesinde gerçekleşen etkinlik boyunca spordan yogaya, atölyelerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden doğal pazar alanına, ruha ve bedene iyi gelecek deneyimlerle dolu bir hafta sonu geçirdi.

Elif Duman
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Live in Sinpaş, iyi yaşam meraklılarını ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarıyla tanışmak isteyen herkesi ‘İyi Bir Pazar’ çatısı altında farklı projelerinde toplamaya devam ediyor. Haftada bir pazarımız var o da “İyi bir Pazar olsun” mottosuyla yola çıkan Live in Sinpaş  yeni yıl yaklaşırken ‘İyi Bir Yıl’da her yaştan katılımcıya Sinpaş Altınoran projesinde kendini iyi hissettirecek workshop ve söyleşiler gerçekleştirdi.

21- 22 Aralık tarihleri arasında  Ankara’daki Sinpaş Altınoran projesi içinde bulunan Altınoran Çarşı’da gerçekleşen ‘İyi Bir Yıl’ etkinliği hafta sonunu yeni deneyimlerle unutulmaz kılmak isteyen Ankaralıların ilk tercihi oldu. ‘#yenibirsen’, ‘#yenibiroyun’, ‘#yenibirpazar’ ve ‘#yenibirdeneyim’ temaları altında uzmanlarla sayısız spor aktiviteleri, kreatif atölyeler, workshoplar ve söyleşilere yer verildi.

SPORTS INTERNATIONAL

Sportif deneyimlerle hafta sonuna hareket katmak isteyen hem çocuklar hem de aileleri için farklı alternatif sunuldu. Eser Şerefhanoğlu ile Pranayama Kadim Nefes Teknikleri& Yoğa, Tuğba Özyurt ile Lower Body, Tolga Günce ile Kangoo Jumps, Hicran Haremkahya ile Aqua Dance, Enes Peşmen, Ersin Bol ile Spinning, Ersin bol ile %100 FİT, Tuğba Özyurt ile Plates, Enes Peşmen ile HITT, Ersin Bol, Enes Peşman ve Kıvanç Gök ile Plank Yarışması düzenlendi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı spor aktivitelerinde çocuklar için Tuğba Özyurt ve Kıvanç Gök ile Kids Gym, İsa Eraltay ile Çocuk Grup Yüzme keyifle vakit geçirildi.

KREATİF ATÖYLE

Özel atölye alanlarında Kuru Çiçek, Yılbaşı Süsü Atölyesi, Beton Saksı & Sukulent Atölyesi, Kokodema Atölyesi, Makrome Yılbaşı Ağacı Süsü Atölye’leri gerçekleştirildi.

WORKSHOP

Ankaralılar için özel olarak kurulan workshop alanlarında günlük yaşama ilham verecek bilgilerle dolu atölyeler ve söyleşiler gerçekleştirildi. The Cups Coffee House ile Evde Kahve Demleme Teknikleri, Annelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı Fermente Turşu Atölyesi ve Çocuk ile Sirke Yapım Atölyesi, Sweetelishome Canlı Çiçekten Çelenk Atölyesi, Doğal Annane’nin Probiyotiklerin Kaynağı Turşu atölyeleri gerçekleştirildi.

SÖYLEŞİ

Yine tüm gün boyunca ‘#yenibirsen’ teması altında ruha iyi gelecek söyleşiler gerçekleştirildi. Psikolog Ceren Şimşek ile “Stresle Başa Çıkmak” söyleşisinde kontrolleri ele alırken, Astrolog Sema Sidar ile “2020‘de Burçları Neler Bekliyor” kısmında yeni yılda yaşanacaklara dair meraklar giderildi. ESSİ Güzellik ’ten Gamze Altıok ile “Kalıcı Makyaj” bölümünde akla takılanlar cevaplanırken, FİT’N MOM ile “Annelere Spor ve Söyleşi”, Diyetisyen Gamze Altıok ve Diyetisyen Alperen Kaçmaz ile “Sağlıklı Beslenme Nedir?”, Madalyon Psikiyatri Kliniğinden Psikolog Nihal Tural ve Psikolog Deniz Dursun ile “Kaygıyla Başa Çıkmak” için önerilere kulak verildi.

ÇEVRE DOSTU SAĞLIKLI ALIŞVERİŞ

Altınoran Çarşı’da 70’den fazla farklı marka ile kurulan Doğal Pazar yerinde çevre dostu ve sağlıklı ürünleri deneyen Ankaralılar organik ve doğal gıdadan ev temizliğine, doğal kozmetikten kişisel bakıma, ev dekorasyonundan evcil hayvan ürünlerine, yılbaşı için hediye seçeneklerinden takı alternatiflerine, çocuklar içinde bez bebeklerden sağlıklı ahşap oyuncaklara iyi bir yaşamda eşlik edecek birçok marka denedi.

PAZAR GÜNÜNÜN EN GÜZEL DETAYLARI ‘İYİ ÇOCUK’ ETKİNLİKLERİ

‘İyi Pazar’a katılanlar kendilerine vakit ayırırken çocukları da onlar için Final Okulları’yla düzenlenen çeşitli çocuk etkinliklerinde küçük misafirler yaşıtlarıyla bilgi ve eğlence dolu harika bir gün geçirdiler. Resim sergisi, yüz boyama aktiviteleri, palyaço gösterisi ve çeşitli oyun aktiviteleri ile keyifli zaman geçirdiler.

SARP’IN UMUDU DERNEĞİ

Etkinlikte 2012 yılından bu yana, başta Canavan olmak üzere, genetik hastalıklarla dünyaya gelmiş ve bu nedenle yaşamlarını engelli olarak sürdüren çocukların ihtiyaçları için kurulan, Ankara merkezli Sarp’ın Umudu Derneği’de yer aldı. Sinpaş’ın da desteklediği dernek için, etkinlik standı ve Live in Sinpaş’ın sitesinde verilen linkler üzerinden bağışlar toplanıldı.
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