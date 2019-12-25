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Etimesgut Belediyespor'a süper tesis

Etimesgut Belediyespor futbol takımı yeni hizmete giren Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'ndeki tesislerde hazırlıklarını sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi bünyesindeki Etimesgut Belediyespor Kulüp Binası, Konaklama Merkezi ve Spor Salonları içerisindeki modern donatılarıyla süper lig takımlarının tesislerini aratmıyor.

60 bin metre kare üzerinde kurulan tesisteki kulüp binası içerisinde, sporcuların konakladıkları 5 yıldızlı otel konforunda odalar, kapalı yüzme havuzu, spor alanları, toplantı, dinlenme alanları, yemekhane yer alıyor. Futbolcular, tesis içindeki modern kapalı spor salonunda antrenmanlarını yapabiliyorlar, hamam ve saunasına kullanabiliyor. Tesisin açık spor alanları da yine antrenmanlar için imkan sağlıyor. Tesisteki 2500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu da basketbol, voleybol, hentbol maçlarına ev sahipliği yapıyor.

LİG HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Etimesgut Belediyespor, ligin 2. yarısı için hazırlıklarını tesiste sürdürüyor. Kapalı spor salonunda kondisyon ağrılıklı çalışan futbolcular, daha sonra açık antrenman sahasında düz koşu yaptılar.
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Bugün 15:45 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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