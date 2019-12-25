Osmanlıspor, Balıkesirspor maçının taktiklerini çalıştı

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını devam ettirdi.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana hafif sakatlığı bulunan Tunahan Keskin katılmadı. Mor-sarılı ekip antrenmana ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Dar alanda pas organizasyonunda bulunan oyuncular tam sahada taktiğe yönelik oynanan maç ve ardından yapılan soğuma koşusuyla antrenmanı sonlandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz