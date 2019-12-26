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Mucize Doktor Beliz, Mutfak Tezgahında Verdiği Pozla Yürek Hoplattı!

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen reyting rekortmeni dizi Mucize Doktor'da, Beliz karakterine hayat vermekte olan başarılı oyuncu Hazal Türesan, süper mini elbisesiyle mutfak tezgahına çıkarak pozlar verdi. Türesan'ın bu pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Enver Yılmaz
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Her bölümüyle reyting sıralamasında 1.sırada kalmayı başaran Mucize Doktor dizisindeki en başarılı karakterler arasında yer alan Beliz karakteriyle oldukça büyük beğeni ve hayran kitlesi toplayan güzel oyuncu Hazal Türesan, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Türesan'ın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı yeni fotoğrafları binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kırmızı süper mini elbisesini kıyarak mutfak tezgahında pozlar veren Türesan sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaşı 34 olan güzel oyuncu, düzgün fiziği ve çekici bakışlarıyla takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar aldı. 

Türesan tarafından verilen süper minili bu tezgah pozlarına pek çok ünlü isim de yorum yapmaktan çekinmedi. Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Hayal karakteriyle oldukça sevimli bulunan Hayal Köseoğlu, "İlik gibisin" yorumunda bulunurken, diğer ünlü oyuncu Özge Özder ise, 'Aşkım buzdolabı koyman iyi olmuş... Ortam soğusun biraz!'' diyerek oldukça yaratıcı bir yorum altına imza attı.

Hazal Türesan Kimdir?

7 Mayıs 1985 tarihinde hayata gözlerini açan Hazal Türesan, Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan başarılı isim bugüne dek onlarca proje içerisinde yer almış ve başarılı bir kariyer altına imza atmıştır. 

İlk oyunculuk deneyimini bundan 11 yıl önce 2008 yılında Unutma Beni isimli diziyle gerçekleştiren güzel oyuncu bunun sonrasında birçok ünlü yapımda yer alarak hayran kitlesini genişletmiştir. Türesan; Tatlı İntikam başta olmak üzere Kara Para Aşk, Yeniden Başla ve Deniz Yıldızı gibi dönemin oldukça popüler dizilerinde boy göstermiş ve başarılı bir oyunculuk performansı sergilemiştir.

Şimdilerde FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Mucize Doktor'da Beliz isimli karaktere hayat veren Hazal Türesan 34 yaşındadır. 1.70 metre boyu bulunmakta olup, 51 kilogram ağırlığa sahiptir. Bunun yanı sıra Türesan'ın burcu Boğa'dır. 

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