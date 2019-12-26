Cem Yılmaz Hastanelik Oldu, Hayranları Büyük Korku İçinde!

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden dün akşam saatlerinde bir duyuru yaparak, gerçekleşmesi planlanan Bostancı Kültür Merkezi'ndeki gösterisinin, elde olmayan sağlık sorunları sebebiyle ertelenmek durumunda kaldığını ifade etti.

Hastanelik Oldu

Cem Yılmaz hastanelik oldu. Hastane odasından bir video çeken Yılmaz, açıklamalarına "Sevenlerime duyuru:)" diyerek başladı. Nazar değdiğini söyleyen Yılmaz, söz konusu gösterinin 5 Ocak 2020 tarihinde yapılacağını, sevenlerinin kendini affetmesini istediğini duyurdu.

Cem Yılmaz'ın hastanelik olması hayranlarını oldukça endişelendirirken, sonradan düzenleme yapan Yılmaz, ciddi bir şey olmadığını söyledi ve yine şakasını yaparak sosyal medya üzerinden de olsa güldürmeyi başardı.

"Her Şey Yolunda" Mesajı

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, hastane odasından paylaştığı söz konusu videoda, şuanda olması gereken yerin hastane odası değil; Bostancı Gösteri Merkezi olduğunu fakat elinde olmayan sebeplerden dolayı Bostancı yerine hastaneye geldiğini; söz konusu oyunun 5 Ocak 2020 tarihine ertelenmek zorunda olduğunu söyledi. Ardından ise her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, iyiyim mesajı vererek hayranlarının gönüllerini ferah tutmalarını istedi.

Cem Yılmaz Kimdir?

23 Nisan 1973 tarihinde doğan ünlü komedyen Cem Yılmaz; İstanbul'un Kocamustafapaşa ilçesinde hayata gözlerini açtı. Aslen Sivaslı olan Yılmaz'ın annesi Sabahat ve babası filmlerde sürekli kullandığı Arif ismine sahiptir.

Can adında bir ağabeyi bulunan Yılmaz'ın Özge isimli de bir kız kardeşi bulunmaktadır. Bir mizah dergisi olan Leman isimli dergide karikatür çalışmalarıyla komedyenlik kariyeri başlayan Cem Yılmaz, bu sırada Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik bölümünde eğitim alıyordu.

İlk stand - up gösterisini Leman Kültür'de, 1995 y ılı Ağustos ayında yapan Yılmaz, aynı yı BKM'de sahne aldı ve böylelikle ünlendi. Aynı yıl içinde tam 1200'den fazla gösteri yaparak muhteşem bir performans sergiledi. Avrupa ve Amerika'da da sahne alan Cem Yılmaz, bunun sonrasında 1998 yılında Her Şey Çok Güzel Olacak isimli dizide ilk oyunculuğunu "başrol oyuncusu" olarak yaptı. Sonrasında ise kendi filmlerini çıkarttı.