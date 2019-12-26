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Pınar Altuğ'dan İp Üstünde Sınırları Aşan Poz!

Çocuklar Duymasın isimli dizide gösterdiği oldukça uzun soluklu ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan güzel oyuncu Pınar Altuğ, tavana asılı bir ip üzerinde yoga hareketleri yaptı ve bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Altuğ'un fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

Enver Yılmaz
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Çok uzun yıllardan beri ekranlarda olan ve hala milyonlarca kişi tarafından izlenen Türkiye'nin en uzun soluklu dizileri arasında ilk 3'e girecek Çocuklar Duymasın'da gösterdiği oldukça başarılı performansla adından sıkça söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Pınar Altuğ, ip üstünde verdiği sınırları aşan pozla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tavana Asılı İp Üzerinde...

Yaşına rağmen oldukça düzgün ve fit fiziğiyle takipçilerinin yorumuyla "20'lik kızlara taş çıkaran" ünlü oyuncu Pınar Altuğ, İntigravity ismi verilen yoga türünden yaptı. Tavana asılı ipin üzerine çıkan ve bu ipte baş aşağı kalan, yine bunun ardından birçok hareket yaparak ruhunu dinlendirip vücudunu esneten Pınar Altuğ, bu anları Instagram hesabı üzerinden anbean takipçileriyle paylaşarak beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yoga yaparak oldukça huzurlu ve muhteşem bir gün geçirdiğini açıklayan güzel oyuncu Altuğ, kendince baya uçtuğunu açıklamaya ekledi.

Deniz Akkaya Yorum Yaptı

Pınar Altuğ'un ip üzerine çıkarak oldukça zor hareketler sergilemesine sessiz kalamayan ünlü manken Deniz Akkaya hemen yorum yaptı. Cesur pozlarıyla tanınan Deniz Akkaya, Altuğ için "nasılda yakışmış" uyarısında bulundu. İşte Altuğ'un o pozları...

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