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“Ankaralı sanayicilerin potansiyelini uluslararası alanda sergilemek istiyoruz”

Kaynak, kesme ve birleştirme teknolojilerinde en yeni ürünler bu yıl, Türkiye’nin en büyük sanayi fuarı WIN EURASIA çatısı altında düzenlenen Welding EURASIA’da sergilenecek.

Elif Duman
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Kaynak, kesme ve birleştirme teknolojilerinde en yeni ürünler bu yıl, Türkiye’nin en büyük sanayi fuarı WIN EURASIA çatısı altında düzenlenen Welding EURASIA’da sergilenecek. 12 - 15 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta düzenlenecek fuarda Ankaralı sanayiciler önemli bir yer tutacak. Ankaralı firmaların yoğun katılımından büyük mutluluk duyduklarını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Kaynak teknolojilerinde Türkiye’nin üretim üssü Ankara’dan tüm katılımcı ve ziyaretçileri İstanbul’a bekliyoruz.” dedi.

Welding EURASIA, kaynak teknolojileri alanında faaliyet gösteren Ankaralı üreticileri İstanbul’da buluşturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Mart ayında 20 ülkeden 1400’e yakın katılımcıyı, Ankaralı üreticilerle bir araya getiren WIN EURASIA'nın en önemli parçalarından biri Welding EURASIA olacak. Welding EURASIA yenilenen konseptiyle, 2020 yılında da Ankaralı firmalara önemli fırsatlar sağlayacak.

Türkiye'de savunma sanayi, otomotiv, beyaz eşya, gemi imalatı ve inşaat gibi sektörlerin yatırımlarına paralel olarak kaynak, kesme ve birleştirme sektörlerinin de hızla geliştiğini belirten Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, Ankara’nın bu alanda öncelikli kentler arasında yer aldığına dikkat çekerek şunları söyledi;

“Ankara kaynak, kesme ve birleştirme sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen markalarına ev sahipliği yapıyor, bu sektörlerin toplam ihracatında da önemli bir rol üstleniyor. Ankaralı firmaların kaynak teknolojisi alanında yeni ürünler pazara sunmak üzere nitelikli çalışmaları var. Ankaralı sanayicilerin potansiyelini uluslararası alanda sergilemenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Welding EURASIA ile bu teknolojilerin tanıtılması ve yeni müşteri kitlesiyle buluşma noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Dünya genelindeki en tanındık üreticilerin son teknoloji ürünleriyle bir araya geleceği Welding EURASIA’ya, Ankara’dan herkesi bekliyoruz.”

Dernek işbirlikleriyle güçleniyor

İşletmelerin kullanabilecekleri en son teknolojilerin yanı sıra yerli üretime de yer açan Welding EURASIA, kaynak ve kesme makinaları alanında Türkiye’nin önde gelen kurumlarıyla da işbirliği geliştiriyor. Welding EURASIA’nın en büyük başarısının, sektörün önde gelen ilgili kamu kurum, kuruluş, oda ve dernekleri ile yaptıkları işbirlikleri ve uyumlu çalışmalar olduğunu ifade eden Kühnel şunları söyledi:

“Özellikle, imalat teknolojilerinde milli anlayış ve yerli teknolojilerin dünyadaki pazar payını artırma hedefi ile bir araya geldiğimiz Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği - ROBODER fuarımızın bu bölümünde büyük önem taşıyor. Ulusal teknolojinin gelişmesinin, yerli ve milli kavramlarla bir bütün olarak ele alan ROBODER, Welding EURASIA’nın değerli bir iş ortağı olacak” dedi.

Robotik çözümler ve yüksek teknolojik üretim uygulamaları alanındaki son gelişmeleri ziyaretçilerinin ve yabancı alıcıların beğenisine sunacak Welding EURASIA kapsamında ayrıca 14 Mart Cumartesi günü Tüyap Karadeniz Seminer Salonun da ROBODER’in gerçekleştireceği sunumla sektörün gelecek vizyonu da tartışılacak.

Yeni Teknolojilere Kapılar Açılacak

Welding EURASIA, kaynaklama, lehimleme, plazma kaynak, direnç kaynağı ekipmanları, kaynak robotları, yapıştırıcılar, donanım-yazılım, danışmanlık hizmetleri, aksesuar ve yan ürünler ile temel imalat teknolojilerine yönelik tüm yenilikleri görücüye çıkaracak.Kaynak teknolojileri alanında faaliyet gösteren katılımcı ve ziyaretçilerine yeni iş bağlantıları kurma noktasında yeni fırsatlar sunmaya hazırlanan fuar, dünya genelinden 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek.
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Bugün 10:16 TSİ - Teknoloji

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