İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Sincan’da anıldı

Kahramanca bir mücadelenin ruhunu mısralara taşıyan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hayata veda edişinin 83. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Sincan Belediyesinde de İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy anlatıldı. Sincanlılar Eğitimci-Yazar Fatih Akbaba’nın sunumuyla Mehmet Akif’i her yönüyle dinleme fırsatı buldu.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında yad ediliyor.

"20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" kapsamında Lale Konferans Salonunda “Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek” isimli özel bir anma programı düzenlendi.

Eğitimci-Yazar Fatih Akbaba, farklı sunumuyla Sincanlılara Mehmet Akif Ersoy’un bilinmeyen yönlerini anlattı. Özellikle gençlere seslenen Akbaba, Milli Şairimize hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini ifade etti. Çeşitli hikayelerle Mehmet Akif Ersoy’un hayatına ışık tutan Akbaba, şairimizin hayatının özümsenmesi ve gençlere örnek olması gerektiğini söyledi. Mehmet Akif Ersoy’un Kur’an-ı Kerim ve Peygamber aşığı bir kişi olduğunu belirten Akbaba, milli mücadelenin başlatılmasında önemli rol oynadığını aktardı. Duygu dolu anların yaşandığı söyleşiye Sincanlıların ilgisi de yoğun oldu.