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Başkan Altınok: ''Dirliğimiz, birliğimiz, kardeşliğimiz hiç bozulmasın''

Keçiören Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya ve Keçiören’e gelişinin 100’üncü yılı dolayısıyla konser düzenlendi.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya ve Keçiören’e gelişinin 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen, “Nefes, Ata ve Ankara" konserine katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ebediyen yaşayacak diyen Atatürk’e selam olsun, rahmet olsun. Devletimiz ebediyen kıyamete kadar payidar olsun. Dirliğimiz, birliğimiz, kardeşliğimiz hiç bozulmasın” dedi.

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde Haluk Derinöz yönetimindeki Can Koro tarafından icra edilen "Nefes, Ata ve Ankara" konserine Keçiörenli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bektaşi deyişlerinin ve Türk Sanat Müziği şarkılarının okunduğu gecede toplamda 13 eser seslendirildi.

“KARARGÂHTEPE TARİHİ SEMBOLDÜR”

Başkan Altınok, konseri dinlemeye gelen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada birlik ve kardeşlik mesajı vererek şöyle konuştu:

“Atatürk'ün Ankara'ya ve Keçiören'e gelişinin 100. yılını 2 gündür coşkuyla kutluyoruz. Kutlamaya da devam edeceğiz. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ve daha sonra Keçiören'e gelmiştir. Keçiören Karargâhtepe’de bulunan Ziraat Mektebi, yani ilk Genelkurmay Karargâhımız önemli bir tarihi semboldür. Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık 1919’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü olan 23 Nisan 1920 tarihine kadar geçen süre boyunca bu karargâhta önemli kararlar almıştır. Bu nedenle Keçiören, Ankara ve Türkiye için önemli olayların mekânı olmuştur.”

“GÖNÜL PASIMIZ SİLİNDİ”

Başkan Altınok gecenin sonunda koro şefi Haluk Derinöz’e teşekkür plaketi takdim ederek, “Deyişlerimizle, ezgilerimizle, sözlerimizle gönül pasımızı sildiniz. Sazda ve sözde çok güzel eserler seslendiren sanatçılarımıza ve Can Koro’muza teşekkür ediyorum” dedi.
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Bugün 10:37 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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