ATO Başkanı Baran’dan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yıldönümü mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyerek Anadolu halkını örgütleyen ve Dikmen sırtlarında büyük bir coşkuyla karşılanan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılının da aynı coşkuyla kutlandığını belirterek “Bugünün Ankaralıları olarak aynı ruhla, birlik ve beraberlik içinde vatanımızı ve milletimizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

ATO Başkanı Baran, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’ncü yıldönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı. Birinci Dünya Savaşı’nı yenilgiyle kapatan Türk Milleti’nin makus talihinin Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla değiştiğini ve Dikmen sırtlarından Ankara’ya adım atmasıyla da en kararlı seviyeye ulaştığını kaydeden Baran ”Milli Mücadele’de zorluklar karşısında bir an bile tereddüt etmeden kahramanca mücadele eden Ankaralıların gösterdiği cesaret, Ankara’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti olarak ilan edilmesiyle taçlandırıldı.” diye konuştu.

MİLLİ MÜCADELENİN KARARGÂHI

Baran, Milli Mücadelenin karargâhı Ankara’nın, Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar uzanan süreçte de birçok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptığını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ankara’nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır” sözleriyle onurlandırdığı Başkent Ankara’nın gelişimi için canla başla çalıştıklarını kaydeden Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetin ilanından sonra da ülkemizin kalkınma ve büyüme hamlelerinde öncü rol oynayan Ankara, sergilediği değişim, gelişim ve dönüşümle bugün bilim, sanayi, teknoloji, ticaret ve tarım şehri olarak Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti de bu süreçte çok büyük yol kat etti. Cumhuriyet kurulduğunda, savaşlar ve salgın hastalıklarla mücadele eden ülkenin nüfusu yaklaşık 13 milyondu. Bugün, yarısı 35 yaşın altında 82 milyonluk nüfusa sahip bir ülkeyiz, İhracat 51 milyon dolardı, bugün 168 milyar dolar. İthalat 87 milyon dolardı, bugün 223 milyar dolar. Kişi başına milli gelir sadece 45 dolar düzeyindeydi, bugün yaklaşık 9 bin dolar seviyesinde. 733 milyon dolar olan milli gelirimiz ise yaklaşık 750 milyar dolar düzeyinde. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı dönemde neredeyse hiç sanayisi olmayan Türkiye, bugün dünyanın 18’inci büyük ekonomisi durumunda.”

ATO’DAN 100’NCÜ YILA ÖZEL TAKVİM

Ankara Ticaret Odası (ATO), Milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas’ta milletin gücünü arkasına alarak Ankara’ya gelişinin üzerinden tam bir asır geçmesinin yıldönümü için “Asırlık Ankaralı İyi ki Geldin” temasıyla bu yıla özel bir takvim hazırladı.

31 Aralık 2019 tarihine kadar Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden ticaret sicili işlemi yaptıran ATO üyelerine takvim ücretsiz olarak verilecek.