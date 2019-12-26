Başkan Yaşar: “İnönü büyük bir devlet adamıydı”

Anıtkabir’deki anma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, TBMM Grup Başkan Vekili Levent Gök, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ve torunu 26’ncı dönem Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve yönetimi, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katıldı.

“İnönü’yü saygı ve şükranla anıyorum”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldıktan sonra İsmet İnönü'nün kabri başına geçen heyet, çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

İnönü Ailesi’ne taziyelerini ileten Yaşar, İnönü’nün büyük bir komutan ve devlet adamı olduğuna dikkat çekerek “Ben de İnönü’nün Yenimahalle’de gençlik kolları başkanıydım. Kendisi Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir komutan, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemindeyse örnek bir devlet adamıydı. İsmet İnönü gibi ülkesinin birlik ve beraberliği için büyük mücadeleler veren devlet adamlarına bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kuruluş mücadelesinde önemli görevler üstlenmiş merhum Cumhurbaşkanımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.